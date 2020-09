COME STA SILVIO? – ZANGRILLO: "CAUTO MA RAGIONEVOLE OTTIMISMO" - IL PROFESSORE DEL SAN RAFFAELE PARLA DELLE CONDIZIONI DEL BANANA RICOVERATO PER UNA POLMONITE BILATERALE CAUSATA DAL CORONAVIRUS: "IL QUADRO RESPIRATORIO E QUELLO CLINICO CONFERMANO UN DECORSO REGOLARE E ATTESO"…

Sono stabili le condizioni cliniche del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale causata dal coronavirus. La seconda notte è stata più tranquilla e "il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo".

Lo ha reso noto il suo medico personale, Alberto Zangrillo, responsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Segnali incoraggianti che non placano le polemiche scoppiate ieri e continuate oggi sulla caccia all'untore, su chi abbia infettato l'ex premier. Tanto che la figlia, Marina Berlusconi è intervenuta, con una nota, per chiedere "più rispetto" e di smetterla con le illazioni su chi e dove abbia contagiato il padre.

"Credo - dice - che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al 'colpevole' che lascia davvero sconcertati".

"Per quanto mi riguarda, mi vedo attribuiti non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare - sottolinea la presidente di Fininvest -, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare. Sarò un'ingenua, ma non riesco a rassegnarmi nel vedere cosi' calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali. Oltre, naturalmente, all'impegno dei medici che stanno seguendo come sempre mio padre con grande professionalità e umanità e che ci tengo ancora una volta a ringraziare".

ZANGRILLO PARLA DI BERLUSCONI

In mattinata anche l'ex moglie del leader azzurro, Veronica Lario, ha voluto fargli avere un messaggio di vicinanza, dicendosi "addolorata e un po' preoccupata". E anche da parte sua, è arrivata la critica severa per questo voler attribuire colpe a chicchessia per il contagio. "Non mi piace la caccia al colpevole - sottolinea -, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto".