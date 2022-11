COME È STATA LIBERATA ALESSIA PIPERNO? DA PALAZZO CHIGI PARLANO DI UN LAVORO SU UN “DOPPIO CANALE”: QUELLO DIPLOMATICO E QUELLO D'INTELLIGENCE. IL LAVORO È DURATO PIÙ DI UN MESE – LA BLOGGER 30ENNE È GIA’ IN VOLO DALL'IRAN ALL’ITALIA E HA PARLATO AL TELEFONO CON I GENITORI (“STO BENE, SONO COMMOSSA“) – GIORGIA MELONI SARÀ A CIAMPINO AD ACCOGLIERLA

MELONI SARÀ A CIAMPINO AD ACCOGLIERE ALESSIA PIPERNO

(ANSA) - Sarà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, ad accogliere all'aeroporto di Ciampino a Roma Alessia Piperno, già in volo per il rientro dall'Iran.

ALESSIA PIPERNO AI GENITORI, 'EMOZIONATA E COMMOSSA'

(ANSA) - "Sto bene, sono emozionata e commossa". E' quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Alessia Piperno parlando al telefono con i genitori una volta sull'aereo che dall'Iran la sta riportando in Italia.

La ragazza, sempre secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe stata consegnata ai funzionari dell'ambasciata italiana a Teheran direttamente in aeroporto. Una volta sull'aereo, la prima cosa che ha fatto è stato chiamare i genitori in Italia.

PIPERNO: UN DOPPIO CANALE PER LIBERAZIONE ALESSIA

(ANSA) - Un lavoro durato oltre un mese e che si è mosso su un 'doppio' canale: quello diplomatico e quello d'intelligence. Così l'Italia è riuscita a riportare a casa Alessia Piperno, dopo il suo arresto avvenuto a fine settembre a Teheran.

La trentenne era stata trasferita nel carcere di Evin dopo l'arresto e là, secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento, era stata messa in una cella con un'altra donna. E le sue condizioni e il trattamento a lei riservato per tutto il tempo in cui è rimasta rinchiusa in carcere, sarebbero stati monitorati dalla nostra diplomazia.

Alla liberazione, avvenuta questa mattina, si è arrivati dunque con un lavoro su più piani e al quale le autorità di Teheran hanno risposto positivamente, con un gesto di distensione in un momento in cui - vista anche l'attuale situazione internazionale - non sarebbe stato opportuno creare ulteriori frizioni con altri paesi e in particolare con l'Italia, visti i diversi rapporti e relazioni che intercorrono tra i due paesi.

GENITORI ALESSIA PIPERNO VERSO AEROPORTO, 'SIAMO FELICI'

(ANSA) - I genitori di Alessia Piperno sono usciti pochi istanti fa dall'abitazione in zona Colli Albani a Roma e sono saliti a bordo di un'auto che li porterà all'aeroporto di Ciampino dove nelle prossime ore atterrerà l'areo proveniente da Teheran con a bordo la trentenne liberata questa mattina. "Siamo felici" è stata l'unica risposta dei genitori, visibilmente commossi, ai cronisti che li attendevano sotto casa.

