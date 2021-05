COME È STRANO IL MONDO: NEGLI USA DANNO 100 EURO PER CONVINCERE LA GENTE A VACCINARSI E NOI PAGHEREMMO 100 EURO PER FARCI VACCINARE – NON BASTA UNO SPOT ACCATTIVANTE E QUALCHE VIP PER CONVINCERE GLI AMERICANI INDECISI A FARSI INOCULARE: POTREBBE ESSERE SULLA STRADA GIUSTA JIM JUSTICE, IL GOVERNATORE DEL WEST VIRGINIA, CHE HA PROMESSO 100 DOLLARI AI RAGAZZI CHE SI FARANNO VACCINARE – CON IL PASSARE DEL TEMPO IL TIMORE È CHE…

Articolo di “The New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

negli usa pagati per farsi il vaccino 2

Qual è il modo migliore per convincere i milioni di americani che non sono ancora vaccinati contro il Covid-19 a fare il vaccino?

Gli annunci rassicuranti del servizio pubblico sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino sono proliferati. Ma sempre di più, la gente si sta rendendo conto che ci vorrà più di una semplice informazione per influenzare gli esitanti – scrive il NYT.

jim justice

In recenti esperimenti di sondaggi randomizzati dell'U.C.L.A. Covid-19 Health and Politics Project, sono emersi due incentivi apparentemente forti.

Circa un terzo della popolazione non vaccinata ha detto che un pagamento in contanti li renderebbe più propensi a farsi un'iniezione. Questo suggerisce che alcuni governatori potrebbero essere sulla strada giusta; il governatore del West Virginia, Jim Justice, per esempio, ha recentemente annunciato che lo stato darà ai giovani obbligazioni da 100 dollari se si vaccinano.

CORONAVIRUS - VACCINI IN WEST VIRGINIA 1

Il progetto U.C.L.A., che è ancora in corso, ha intervistato più di 75.000 persone negli ultimi 10 mesi. Questa collaborazione tra medici e scienziati sociali dell'U.C.L.A. e di Harvard misura le esperienze e gli atteggiamenti delle persone in caso di pandemia secondo dimensioni politiche ed economiche, tracciando anche la loro salute fisica e mentale e il loro benessere.

Per valutare l'efficacia dei diversi messaggi sull'adozione del vaccino, il progetto assegna a caso gli intervistati non vaccinati a gruppi che vedono diverse informazioni sui benefici della vaccinazione. L'assegnazione casuale rende simile la composizione di ogni gruppo. Questo è importante perché permette ai ricercatori di concludere che qualsiasi differenza che emerge tra i gruppi nelle intenzioni delle persone di farsi vaccinare è il risultato dei messaggi che ogni gruppo ha visto e non di altri attributi sottostanti.

negli usa pagati per farsi il vaccino 8

Lo scorso ottobre, un gruppo ha visto messaggi che inquadravano i benefici della vaccinazione in modo auto-interessato - "ti proteggerà" - mentre altri hanno visto messaggi che inquadravano i benefici in modo più sociale: "Proteggerà te e coloro che ti circondano". Il sottile cambiamento ha fatto poco; circa due terzi delle persone in entrambi i gruppi hanno detto che intendevano fare le vaccinazioni.

Un altro esperimento ha indagato il potere persuasivo di alcune sponsorizzazioni. Gli endorser includevano figure prominenti, come l'allora presidente Donald J. Trump e il dottor Anthony Fauci, ma anche fonti mediche più personali come "il tuo medico".

La maggior parte degli effetti erano piccoli. Dire alle persone che il loro medico, farmacista o assicuratore credeva che il vaccino fosse sicuro ed efficace non ha avuto alcun effetto visibile sulle intenzioni di vaccinazione, anche se un'approvazione del dottor Fauci ha aumentato la probabilità di adozione di circa sei punti percentuali.

VACCINO STATI UNITI

L'approvazione da parte di figure politiche ha evocato forti reazioni di parte, con l'approvazione del signor Trump che diminuisce l'adesione tra i democratici nel 2020 e aumenta l'adesione per i repubblicani in misura minore. L'approvazione del presidente Biden ha diminuito l'adesione tra i repubblicani nel 2021. Ci sono stati accenni nel 2021 che un appoggio di Trump potrebbe ancora aumentare l'adesione tra i repubblicani, ma gli effetti sono stati molto più piccoli di quando era in carica.

negli usa pagati per farsi il vaccino 3

Il mese scorso, i ricercatori hanno assegnato in modo casuale gli intervistati non vaccinati a vedere i messaggi sugli incentivi finanziari. Ad alcune persone sono state chieste le possibilità che avrebbero fatto un vaccino se fosse arrivato con un pagamento in contanti di 25 dollari; ad altre persone è stato chiesto di ricevere 50 o 100 dollari.

Circa un terzo della popolazione non vaccinata ha detto che un pagamento in contanti li avrebbe resi più propensi a farsi un'iniezione. I benefici sono stati maggiori per quelli del gruppo che riceveva 100 dollari, che ha aumentato la disponibilità (il 34% ha detto che si sarebbe vaccinato) di sei punti rispetto al gruppo da 25 dollari.

VACCINAZIONE STATI UNITI

L'effetto è stato maggiore per i democratici non vaccinati, il 48% dei quali ha detto che sarebbe stato più propenso a farsi vaccinare se fosse arrivato con un pagamento di 100 dollari.

Alcune ricerche passate mostrano che il pagamento dei vaccini può ritorcersi contro, e nello studio U.C.L.A. circa il 15 per cento delle persone non vaccinate riportano una diminuzione della volontà di vaccinarsi a causa dei pagamenti. Ma in questa fase successiva di una campagna vaccinale - quando l'attenzione si è ora rivolta agli esitanti - il beneficio netto sembra inclinare verso il pagamento.

negli usa pagati per farsi il vaccino 4

Anche l'incentivo a smettere di indossare la mascherina e il distanziamento sociale in pubblico ha avuto un forte risultato. In media, allentare la mascherina e le linee guida di distanziamento sociale ha aumentato la probabilità di assunzione del vaccino di 13 punti. I maggiori guadagni sono venuti dai repubblicani, che hanno riportato un aumento di 18 punti nella volontà di farsi vaccinare.

Questi risultati mostrano sia la difficoltà di portare i rimanenti non vaccinati alle cliniche che la promessa di sforzi mirati a farlo. Mentre la maggior parte degli effetti della messaggistica erano piccoli, i pagamenti monetari sembrano motivare i democratici, e rilassare le linee guida di cautela sembra funzionare per i repubblicani.

CORONAVIRUS - VACCINI IN WEST VIRGINIA

Il movimento verso le vaccinazioni tra gli esitanti potrebbe aumentare con il passare del tempo e con l'osservazione delle conseguenze della vaccinazione tra coloro che sono stati vaccinati per primi. Quando abbiamo chiesto alle persone non vaccinate perché non avevano provato a farsi un'iniezione, il 38% ha detto di essere preoccupato per gli effetti collaterali, e il 34% ha detto di non pensare che il vaccino fosse sicuro. Gli sforzi di persuasione che dimostrano la brevità degli effetti collaterali, o la loro assenza, e la sicurezza dell'inoculazione possono placare queste paure. Ancora, un quarto dei non vaccinati dice semplicemente di non fidarsi delle motivazioni del governo, e il 14% dice che il Covid-19 non è una minaccia per loro. Queste persone saranno più difficili da convincere.

negli usa pagati per farsi il vaccino 5

I dati del progetto mostrano quanto gli americani siano ansiosi di tornare alle normali attività. Tra le persone che lavorano fuori casa, il 76% degli intervistati ha detto di voler tornare a fare il proprio lavoro nel modo in cui lo faceva prima della pandemia, e il 66% ha detto di pensare che fosse sicuro farlo a partire da aprile. Questi numeri sono simili indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

anthony fauci si vaccina

Il sondaggio di aprile ha anche chiesto alle persone che tipo di attività sociali avevano fatto nelle ultime due settimane. Circa il 30% ha riferito di aver mangiato in un ristorante; il 17% ha riferito di aver partecipato a un incontro religioso di persona; e l'11% si è incontrato con un gruppo di più di 10 membri non familiari. Quasi tutti hanno avuto luogo al chiuso.

I tassi di vaccinazione tra le persone che svolgono queste attività riflettono in gran parte i tassi nella popolazione, il che significa che non tutti coloro che sono in giro hanno ottenuto il vaccino.

negli usa pagati per farsi il vaccino 9

Tra coloro che cenano fuori, il 32% ha riferito di essere completamente vaccinato (il 53% ha riferito di non essere affatto vaccinato). L'equilibrio tra le persone che partecipano a riunioni religiose di persona era circa uguale - il 41 per cento ha detto di essere completamente vaccinato e il 41 per cento ha riferito di non essere affatto vaccinato.

La maggior parte delle persone alle funzioni sociali con più di 10 membri non familiari non erano completamente vaccinate, anche se la percentuale di persone vaccinate era più alta per le riunioni al chiuso (40%) rispetto alle funzioni all'aperto (27%).

vaccino covid

La gente si sta avventurando negli spazi sociali, ma intorno a loro, le persone non vaccinate superano ancora i vaccinati nella maggior parte dei luoghi - e i tassi di vaccinazione stanno rallentando. Per invertire questa tendenza ci vorrà più di un'appassionata supplica da parte di politici, amici o professionisti medici. Potrebbe essere necessario fornire ricompense reali al di là dei benefici per la salute del vaccino.

negli usa pagati per farsi il vaccino 6 negli usa pagati per farsi il vaccino 7 joe biden e il vaccino contro il coronavirus 1 joe biden e il vaccino contro il coronavirus5

Vaccino adolescenti vaccini anti covid 19 JOE BIDEN RICEVE LA SECONDA DOSE DI VACCINO vaccino anti covid joe biden e il vaccino contro il coronavirus vaccini over 60 3 ANTHONY FAUCI SI VACCINA vaccini over 60 2 ANTHONY FAUCI SI FA VACCINARE IN DIRETTA over 80 vaccini VACCINO COVID negli usa pagati per farsi il vaccino 1