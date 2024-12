COME TI CAMUFFO L'UFO – LO YOUTUBER, NATHAN LATVAITIS, HA DIFFUSO PRESUNTE IMMAGINE DEL PROGRAMMA “IMMACULATE CONSTELLATION” DEL PENTAGONO, CON CUI I MILITARI STATUNITENSI AVREBBERO NASCOSTO I CASI DI AVVISTAMENTI DI UFO – NEI FRAME SI VEDONO OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI DI OGNI FORMA E DIMENSIONE: CRUCIFORMI, A STELLA, A ELICA, TRIANGOLARI, CON LA SAGOMA DI UN BOOMERANG – LA “TALPA” AVREBBE OTTENUTO I FILE TOP SECRET... – VIDEO

Ufo di varie forme e dimensioni. E con vari modi di volare. Come se non bastasse la vicenda dei droni che gironzolano qua e là in vari cieli del Paese, ecco che la questione degli Oggetti Volanti Non Identificati tiene sempre più banco nella quotidianità degli Stati Uniti. Vi ricordate di Immaculate Constellation, il presunto programma segreto con cui i militari statunitensi avrebbero nascosto i casi di avvistamenti di Ufo […]

Se ne parlò lo scorso novembre, nelle more di un’audizione alla Camera dei Rappresentanti del Congresso otto giorni dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Non si è parlato solo di quello, per la verità: chi ha deposto, infatti, ha fornito le sue testimonianze anche su altri argomenti.

Ma di sicuro la questione di Immaculate Constellation ha aperto una pagina inquietante su quello che accadrebbe nei cieli (qui si parla solo di quelli degli Usa, ma se succede lì, capita anche altrove) e su quanto noi dovremmo/potremmo sapere. In pratica, metaforicamente parlando, il programma altro non sarebbe che una cassaforte nella quale chiudere tutti gli eventi inconfessabili, tenendo ben custodita la combinazione che la apre.

Però si dà il caso che qualcuno sia riuscito a violarla, almeno così ha dichiarato Nathan Latvaitis, gestore di un canale YouTube intitolato «Strange Mysteries». È stato lui, infatti, a ricevere per email una serie di immagini che la «talpa» sostiene di aver acquisito da file top secret.

Mister Gola Profonda ha scelto proprio questo interlocutore per questioni di riservatezza, scartando opzioni del cosiddetto mainstream perché avrebbe dovuto sottoporsi alla verifica dell’identità «e ciò — ha spiegato nel messaggio di contatto — non è assolutamente accettabile». […]

Le foto divulgate, catturate dai militari con i loro «head up display» agli infrarossi, possono accontentare tutti i gusti e le curiosità: ci sono Ufo cruciformi, a stella, a elica, triangolari, con la sagoma di ali volanti o di boomerang, oppure cubi flottanti, non mancando, in tutte le salse, le canoniche sagome discoidali.

Presenti anche i cosiddetti «orbs» metallici, che rispetto ad altri oggetti presentano una minore interferenza elettromagnetica e che secondo il dottor Sean Kirkpatrick, ex fisico della Cia, sono particolarmente diffusi.

Quanto è stato svelato sarebbe coerente con le affermazioni su Immaculate Constellation rilasciate nella relazione da 11 pagine prodotta al Congresso: il giornalista Michael Shellenberger, uno di quelli chiamati a testimoniare, ha infatti dichiarato che esistono migliaia di foto, citando in particolare quella, catturata da un satellite, di un Ufo di circa 130 metri di diametro che sbuca da una densa formazione nuvolosa.

Però anche accettando il principio che la «talpa» ha legittimamente inteso nascondersi per non correre guai, procedere con i passi di piombo, nell’era di Photoshop e, adesso, anche dell’intelligenza artificiale, è perlomeno consigliato. Questo non significa sostenere che sono tutte balle cinesi: l’approccio laico, che invita ad essere pronti a tutto senza preclusioni, pare il più appropriato.

