COME TI CUCINO LA VECCHIA FLAMBE' - UNA NOVANTENNE E LA SUA BADANTE HANNO RISCHIATO DI MORIRE IN UN INCENDIO PERCHE' NEL PREPARARE LA CENA ALL'ANZIANA, LA DONNA HA BEVUTO TROPPO E NON SI E' ACCORTA CHE UNO STROFINACCIO PRENDEVA FUOCO - NEL TENTATIVO DI PORTARE LA SIGNORA IN SALVO, SONO ENTRAMBE CADUTE, PERDENDO I SENSI - PER FORTUNA I VICINI HANNO SENTITO IL FUMO E...

Camilla Mozzetti per Il Messaggero

BADANTI

Potevano morire entrambe, soffocate o carbonizzate da quell'incendio che mercoledì sera è partito dalla cucina, al quarto piano di un appartamento di viale Regina Margherita. Per un soffio si è sfiorata la tragedia a causa della distrazione di una badante che mentre preparava la cena, stordita dal troppo vino bevuto, non si è accorta di uno strofinaccio che ha iniziato a bruciare proprio accanto ai fornelli.

Non sono ancora le nove quando la donna - V. C., classe 1967, originaria di El Salvador - sta cercando di preparare qualcosa da far mangiare all'anziana signora che accudisce da tempo e che è la proprietaria dell'immobile. Ma sul tavolo insieme alle patate e ad un po' di verdura c'è anche del vino, bevuto nell'attesa che la cena fosse pronta. In quegli attimi uno strofinaccio inizia a bruciare e in poco tempo tutto il vano cottura prende fuoco.

anziana con badante 3

Così la badante, già stordita dall'alcol, prova come può a domare le fiamme. Nella stanza con lei c'è l'anziana - classe 1921 - che ha difficoltà a camminare e a muoversi in autonomia. Viene afferrata nel tentativo di portarla via dalla cucina, in camera da letto, ma nelle operazioni - la badante prova anche a gettare dell'acqua sulle fiamme e sull'anziana - la donna cade in terra. Scivola anche la badante che perde i sensi.

L'incendio è in parte domato ma restano delle fiamme che continuano a propagarsi fino a notte fonda quando dei vicini e dei passanti notano il fumo e chiamano i soccorsi. «Stava andando a fuoco un appartamento - racconteranno poi alcuni testimoni - non riuscivamo a capire cosa stesse accadendo perché da dentro la casa non rispondeva nessuno».

Badante ubriaca

L'INTERVENTO Sul posto arrivano gli agenti di polizia del commissariato Villa Glori che entrano nell'appartamento trovando l'anziana signora stesa sul pavimento, completamente bagnata e in stato di choc. Verrà trasferita all'Umberto I per le cure del caso. A viale Regina Margherita, naturalmente arrivano anche i vigili del fuoco che spengono definitivamente l'incendio chiudendo l'appartamento e dichiarandolo inagibile in quanto non sicuro.

INCENDIO BADANTE

La badante, invece, verrà poi denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Quando la polizia, passate le due del mattino, è accorsa a viale Regina Margherita la donna ha provato a bloccare loro la porta impedendo agli agenti di entrare per non fargli scoprire cosa stesse accadendo e quando i poliziotti sono comunque riusciti a varcare la soglia, ha iniziato a inveire contro di loro.