2 mag 2022 17:19

COME TI FREGO LA VECCHIA – TELEFONANO A UNA 92ENNE E PRESENTANDOSI POCO DOPO ALLA PORTA SI FANNO CONSEGNARE 100MILA EURO IN ORO, PIETRE PREZIOSE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO. E’ SUCCESSO SABATO POMERIGGIO A GENZANO ROMANO, ALLE PORTE DELLA CAPITALE - UN UOMO SI È FINTO IL DIRETTORE DI UN UFFICIO POSTALE, RACCONTANDO ALL'ANZIANA CHE AVREBBE DOVUTO PAGARE SEIMILA EURO PER UN PACCO IMPORTANTE DESTINATO ALLA NIPOTE. POCO DOPO…