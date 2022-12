COME TI RASO IL NASO – NEGLI STATI UNITI, DOPO ORE DI BATTIBECCHI SUL CAMPO DA GOLF UN UOMO HA STRAPPATO A MORSI IL NASO DEL SUO COMPAGNO DI GIOCO – LA POLIZIA, INIZIALMENTE CHIAMATA A INTERVENIRE PER SEDARE LA RISSA, UNA VOLTA SUL POSTO SI È RITROVATA UNA SCENA RACCAPRICCIANTE CON UN UOMO DAL VOLTO SFIGURATO. DEL NASO ANCORA NON C’È TRACCIA – L’AGGRESSORE SI È COSTITUITO E RISCHIA 7 ANNI DI CARCERE

Mark Wells

Un lunedì come tanti in un campo da golf statunitense è finito in tragedia. Dopo ore di liti e insulti, un golfista 51enne ha aggredito il compagno di gioco strappandogli a morsi il naso. Chi legge questo blog sa che a volte il golf incrocia la cronaca nera, fatta di incidenti mortali e dintorni. Raramente però ci siamo trovati davanti a episodi così violenti come quello accaduto lunedì 28 novembre nel parcheggio di uno dei casinò di Bay St.Louis, poco più di diecimila abitanti nello stato Usa del Mississippi.

La polizia è arrivata sulla scena del crimine verso le 21.30, allertata per una rissa tra due persone. Una volta sul posto le forze dell’ordine si sono trovate davanti a un uomo a terra col volto sfigurato e sanguinante. E soprattutto senza più il naso.

Il naso gli era stato strappato a morsi poco prima, al culmine di una scazzottata con un 51enne, identificato poco dopo in Mark Wells, residente nella cittadina di Biloxi. La vittima, in evidente stato di shock, si trova in ospedale. Del suo naso, secondo il rapporto degli agenti, non c’è più traccia.

Gli agenti non hanno impiegato molto per ricostruire movente e dinamica dell’aggressione: vittima e aguzzino stavano litigando per il golf. Al mattino infatti i due avevano giocato insieme sul percorso del Bridges Golf Club ma qualcosa accaduto in campo aveva fatto perder loro le staffe. Dal diverbio nato sul green è nata una lite andata avanti per tutto il giorno e degenerata in violenza in serata.

Dopo il fattaccio, Wells ha fatto perdere inizialmente le sue tracce a bordo di una Tesla blu salvo poi costituirsi. Per lui un’accusa di mutilazione e mezz’ora dietro le sbarre (dalle 23.46 alle 00.22, come c’è scritto nel rapporto) nella prigione di Hankock. Poi il 51enne ha pagato una cauzione di cinquemila dollari ed è uscito. L’uomo rischia fino a sette anni di carcere per un reato ritenuto intenzionale.

