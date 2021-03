25 mar 2021 20:33

COME TI ROVINA MEGHAN MARKLE MANCO UNA PANDEMIA! - "SPLASH NEWS", UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI AGENZIE DI PAPARAZZI STATUNITENSE, HA PRESENTATO ISTANZA DI FALLIMENTO PER GRAVE DISSESTO FINANZIARIO: A DARE LA MAZZATA ALL’AZIENDA, OLTRE AL COVID, CI SONO DUE CAUSE MILIONARIE, DI CUI UNA MESSA IN PIEDI DALLA DUCHESSA CHE LI HA CITATI PER ALCUNE FOTO SCATTATE DURANTE UNA GITA PRIVATA IN CANADA…