COME TI SEGO IL #METOO - IL CONGRESSO USA APPROVA UNO STORICO DISEGNO DI LEGGE BIPARTISAN CHE VIETA ALLE AZIENDE DI PORTARE LE CAUSE DI MOLESTIE SESSUALI E AGGRESSIONI IN UN ARBITRATO - IL PROCESSO SEGRETO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E' PARTICOLARMENTE APPREZZATO DALLE AZIENDE, RISPETTO AI LAVORATORI, PERCHE' TIENE IL CONTENZIOSO LONTANO DAGLI OCCHI DEL PUBBLICO...

Dagotraduzione da Axios

Lindsey Graham e Gretchen Carlson

Con un raro sostegno bipartisan, giovedì il Senato ha approvato uno storico disegno di legge che vieta alle aziende di portare le richieste di molestie sessuali e aggressioni in arbitrato.

Perché è importante: il processo segreto di risoluzione delle controversie tiene il contenzioso fuori dagli occhi del pubblico ed è ampiamente considerato a favore dei datori di lavoro rispetto ai lavoratori. Il disegno di legge è il primo importante atto legislativo uscito dallo sconvolgimento dell'era #MeToo. Ora si dirige al presidente Biden per la sua firma.

È anche una vittoria per l'ex conduttrice di Fox News Gretchen Carlson, a cui è stato attribuito il merito di aver riunito un gruppo diversificato e trasversale dietro il disegno di legge. I membri includono Sens. Lindsey Graham (RSC), Kirsten Gillibrand (DNY) e Rep. Cheri Bustos (D-Ill.).

metoo

Dettagli: Il disegno di legge, l'Ending Forced Arbitration Act, è stato approvato a maggioranza dopo essere approvato lunedì alla Camera con uno schiacciante sostegno bipartisan.

Il presidente ha detto di sostenere la legislazione e i funzionari della Casa Bianca hanno affermato che potrebbe essere un modello per affrontare l'arbitrato forzato per altre rivendicazioni.

Come è successo: «Gretchen Carlson si è seduta con Lindsay [Graham] per parlargli della sua esperienza a Fox News, e penso che sia stato qualcosa di molto importante per lui», ha detto Gillibrand durante un'intervista con Axios mercoledì.

Ha detto che Graham l'ha poi contattata per lavorare insieme sulla legislazione, che hanno introdotto nel 2017.

joe biden

Carlson ha lavorato a stretto contatto con Bustos alla Camera, e Gillibrand e Graham al Senato, e ha portato a bordo alcuni dei 10 co-sponsor repubblicani - che hanno familiarità con lei da Fox News.

Cosa stanno dicendo: i sostenitori che hanno spinto per anni contro l'arbitrato si sono meravigliati che il disegno di legge fosse effettivamente convertito in legge.

«I gruppi per i diritti civili e persino i presidenti non sono stati in grado di farlo», ha affermato Cliff Palefsky, un avvocato del lavoro che sostiene tale legislazione da decenni e ha lavorato con Carlson su una legge simile in California.

nicole kidman e' gretchen carlson in bombshell

Contesto: Carlson ha cercato di intentare una causa per molestie sessuali contro Fox nel 2016, ma è rimasta scioccata nell'apprendere che le era stato impedito di portare la rete in tribunale. Aveva firmato un contratto di lavoro che le richiedeva di risolvere in arbitrato, essenzialmente un'aula di tribunale privata che le società pagano per l'uso.

«Quello è stato il giorno più buio», ha detto ad Axios. Alla fine, Carlson e i suoi avvocati hanno trovato una soluzione alternativa, citando direttamente l'ex presidente della rete Roger Ailes. Successivamente è stato estromesso, un cambiamento epocale per Fox.

Ha risolto il suo caso per 20 milioni di dollari ed è ancora vincolata a un accordo di riservatezza che le vieta di discutere i dettagli. Da allora, Carlson sta costruendo supporto per la legislazione.

L'altro lato: alle aziende piace usare l'arbitrato perché tiene questo tipo di casi fuori dagli occhi del pubblico. Se non si accontentano e finiscono in uno di questi tribunali privati, è probabile che vinca il datore di lavoro.

gretchen carlson

Sebbene alcune aziende si siano allontanate dall'arbitrato forzato nei casi di molestie sessuali, la pratica è ancora popolare tra le grandi aziende, secondo un rapporto dello scorso anno dell'American Association for Justice, un gruppo di avvocati penali.

La Camera di Commercio ha respinto il disegno di legge, sostenendo in una lettera ai legislatori lo scorso autunno che «l'arbitrato è un mezzo equo, efficace e meno costoso per risolvere le controversie».

Cosa c'è dopo: il disegno di legge è relativamente ristretto e i sostenitori sperano di approvare ulteriori misure che vietano l'arbitrato forzato in altre aree dei diritti civili, inclusa la discriminazione razziale, nonché nei contratti con i consumatori.