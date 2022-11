11 nov 2022 17:02

COME TI SMEMBRO IL MEMBRO – IN THAILANDIA UN UOMO HA SPARATO AL PENE DEL NUOVO COMPAGNO DELLA SUA EX – IL 37ENNE BUNTEURM OONKAEW IN PREDA AI FUMI DELL’ALCOOL, E ALLA GELOSIA, SI È PRECIPITATO A CASA DELLA SUA EX COMPAGNA PER "DEVIRILIZZARE" IL NUOVO FIDANZATO – L’UOMO FERITO È STATO TRASPORTATO AL PRONTO SOCCORSO MA MEDICI NON SONO RIUSCITI A RECUPERARE L’AUGELLO - ORA IL PISTOLERO RISCHIA 15 ANNI DI CARCERE - VIDEO