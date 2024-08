ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Selvaggia Lucarelli per “il Fatto quotidiano”

morgan

A pochi giorni dall’articolo sul Fatto relativo al rinvio a giudizio di Morgan per stalking e diffamazione ai danni di Angelica Schiatti, il PIM (pronto intervento Morvillo) è arrivato a sirene spiegate sul Corriere della Sera per smacchiare la reputazione del povero cantautore. Del resto, se ti chiami “Candida”, il destino è quello.

L’incipit è già commovente. Morgan, debole e affranto, spiega che “C’è l’azione e c’è la reazione, bisogna vedere il contesto”, dando fuoco con il cherosene a tutti i manuali sul giusto linguaggio nel campo della violenza sulle donne. Ovvero: se non sai accettare la fine di una storia senza ricorrere a persecuzioni e offese sessiste, non si può parlare di “reazione” ma di “azione”. Anche perché se decidiamo che il venire abbandonati sia un alibi per qualsiasi malefatta allora dovremmo empatizzare pure con Turetta.

angelica schiatti 2

A proposito di empatia, Morvillo scrive un incipit che sembra la storia di Dolce Remì e della scimmietta morta di cimurro. Dovrebbe chiedere conto di un rinvio a giudizio molto articolato (con un elenco copioso di accuse) e del dolore arrecato a una giovane ragazza, ma la giornalista preferisce partire dal “piccolo Marco” e dalla sua infanzia da bravo bambino, per poi ricordare al lettore che il papà di Castoldi si è suicidato.

Insomma, iniziamo subito a stabilire un legame emotivo con l’imputato. Del resto, ci tiene spiegare che il tempo con lui sono state “Tre ore struggenti di musica e parole, in cui si ride, si piange e si rimpiange – per chi non l’ha avuto – un amore come quello”. E certo. Tutte noi vorremmo un amore che scrive al nostro datore di lavoro per chiedere: “Ha tirato fuori il pisello a molti?”.

candida morvillo foto di bacco

[…] non può essere davvero Morvillo a aver scritto: “Da dove si comincia a raccontare un amore finito? Da dove si comincia a raccontare un ragazzo dai capelli bianchi, il viso che sembra non vedere il sole da mo’, la giacchetta smilza da poeta, una vita in pezzi, tanto per cambiare. Uno che è stato escluso da Sanremo due volte, cacciato da Amici, cacciato da X-Factor, sfrattato da casa per debiti?”.

Il ragazzo, per la cronaca ha 52 anni. Il sole credo gli piaccia quanto a Dracula. Ma fin qui è letteratura. Sono i fatti elencati a essere interessanti. Morgan, vittima del sistema, ha insultato Amadeus in tutte le lingue, a Sky è stato confermato dopo che aveva detto “frocio di merda” a uno spettatore a un concerto. Riguardo Amici, De Filippi spiegò: “Da lui sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci”.

SELVAGGIA LUCARELLI

A proposito dello sfratto, la casa gli fu pignorata perché non pagava gli alimenti alle ex Asia Argento e Jessica Mazzoli per le figlie Anna Lou e Lara. Insomma, Candida si dimentica di fornire qualche informazione in più al lettore che a quel punto è ormai convinto che Morgan sia uno sfollato gazawo. Poi parte lo strazio dell’uomo sedotto e abbandonato.

Lui e Angelica si erano sposati. “Sergio Staino ci ha sposati simbolicamente con una cerimonia comunista, in uno sgabuzzino della Rai”, spiega lui. Ah be’, io a 12 anni ho usato i tappi delle lattine come fedi nuziali e ho sposato il fidanzato delle elementari.

E poi: “Ho provato a disintossicarmi per lei. Ho fatto la cura al cervello. Una cura potentissima, quasi un elettroshock. Mi ha mollato lì, sotto gli elettrodi e non l’ho più vista. (..)”. E certo, ora la stimolazione magnetica non invasiva per curare le dipendenze (TMS) è una specie di elettroshock.

[…]

la storia di morgan su selvaggia lucarelli

Morgan passa dunque a lamentarsi perché lei ha optato per il no contact. Ma tu pensa. Si sentiva intrappolata in una relazione tossica e ha fatto ciò che qualsiasi esperto consiglia di fare: ha evitato contatti con l’oggetto del suo malessere.

Il resto, è tutto una barzelletta. Il pedinamento non è mai avvenuto (nel rinvio a giudizio però il pm parla del fatto), il revenge porn mai esistito, quando si è spacciato per un altro è una cosa che “fa ridere” e il messaggio “al manager di Schiatti “la mia amica Angelica come sta? Lo tira fuori a molti il pisello o solo uno alla volta?” è decontestualizzato.

“La bara” era una metafora, la foto della via di casa di Angelica pubblicata dopo l’articolo del Fatto era una casualità. E poi, insomma, lui ora chiede scusa ad Angelica. Del resto ai tempi si stava disintossicando, non era lucido.

morgan

Peccato che, sempre dopo l’uscita dell’articolo sul Fatto, oltre alla foto della sua via di casa, per dimostrare di voler lasciare in pace la ex, abbia minacciato di pubblicare a puntate la storia con Angelica (“Morgangel”) e abbia postato un video in cui dice “che Angelica sta facendo tutto per farsi pubblicità, che è in cerca di successo, che lei mentiva, lo sfruttava, che lui è vittima e perseguitato”. E che Angelica ha solo ex cantanti, che li raggira, che bisognerebbe sentire loro…

Infine, rivolgendosi all’attuale compagno di Angelica, Calcutta: “Tanto prima o poi ti capita la disgrazia che questa sparisce, ti fa il servizio completo”.

selvaggia lucarelli

Insomma, povero piccolo Morgan pallido e con la giacca smilza. Fortuna che c’è Candida Morvillo a tenderti la mano, mentre tutti confondono la tua poesia con lo stalking. Mentre tutti si ostinano a non capire che il tuo è stato solo un errore di comunicazione.

candida morvillo angelica schiatti 10