COME UTILIZZARE L'AUTO IN MODO DA AZZERARE IL RISCHIO CONTAGIO: DAI DOPPI GUANTI AI COPRISCARPE - E POI SPRAY E GEL DISINFETTANTI COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI E L’AIUTO DELLA DEA FORTUNA - CHE LA MACCHINA ALMENO SIA PER UNO SPOSTAMENTO LUNGO, ALTRIMENTI, NE VALE VERAMENTE LA PENA?

Maurizio Caldera per Https://Motori.Ilmessaggero.It/

auto disinfettante

Sciolte le prime e più stringenti riserve si tornerà ad uscire, a piedi e in auto. Ma il corona virus è ancora tra noi, la pandemia non è finita, quindi massima precauzione per contrarre il rischio di contagio. Azzerarlo viene giudicato pressoché impossibile, qualsiasi contatto esterno alla propria abitazione comporta un’aliquota variabile di rischio, tanto è vero che purtroppo anche tra i “palombari”, gli scafandrati professionisti in prima linea, ci sono state vittime di questo maledetto virus.

Mascherina sul volto sempre, dunque, e guanti usa e getta per qualsiasi “avventura” fuori casa. Quando usciremo, ben bardati per impedire al virus di superare la barriera che ci siamo costruiti intorno al corpo, saliremo sull’auto per raggiungere un negozio, il supermercato, un’officina, insomma per quelle commissioni che hanno sempre fatto parte della vita di noi tutti, ma poi scenderemo dalla macchina: e, al momento di risalire in auto, cominceranno i dubbi sulle precauzioni da tenere.

auto mascherina

I guanti che abbiamo sulle mani? Togliamoli, gettandoli in un contenitore per i rifiuti (però sarà necessario raggiungerlo … come, a piedi?). Con le mani presumibilmente pulite, possiamo rincarare la dose lavandole con un gel disinfettante, e metterci al volante. Gli abiti restano, invece, un potenziale veicolo di contagio, non è certo possibile cambiarsi in strada, quindi spray disinfettante ogni volta che si può su sedili, plancia, cambio, volante, un po’ ovunque.

Peggio è con le scarpe, hanno toccato terra, calpestato chissà quali cose invisibili e pericolose. Poiché è impossibile pensare di calzare delle soprascarpe usa e getta come faremo con i guanti, è necessario ritenere – obtorto collo - che spray e gel disinfettanti possano ridurre il rischio di contagio fino a livelli non preoccupanti, e sperare nell’aiuto della Dea Fortuna.

auto mascherina

Di qui ad aumentare le precauzioni non c’è limite, da un secondo paio di guanti da indossare sopra i primi e gettarli via prima di risalire a bordo, ad un camice usa e getta per il periodo trascorso fuori dall’auto, una bottiglia di gel disinfettante fissata al cruscotto, per igienizzare le mani ogni volta che rimontiamo in auto, insomma si può attenuare il rischio, ma non annullarlo, mai.In attesa che trascorrano i tempi tecnici per l’arrivo di un vaccino efficace, dunque, limitiamo sempre gli spostamenti, anche se siamo tutti stanchi di questo sentirsi in cattività come bestie allo zoo, confidiamo nella buona sorte e pensiamoci prima di avventurarsi in auto. Che almeno sia per uno spostamento lungo, altrimenti, ne vale veramente la pena?