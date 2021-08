COME VE LO IMMAGINATE UN NO VAX? - VIVE NEL NORD-EST, HA TRA I 35 E I 49 ANNI DI ETÀ, LA LICENZA MEDIA, È ARTIGIANO, COMMERCIANTE O SENZA LAVORO, VOTA A DESTRA, SI INFORMA NELLA SUA BOLLA DEI SOCIAL MEDIA, NON SE LA PASSA BENE COI SOLDI: È L'IDENTIKIT DI CHI RIFIUTA DI VACCINARSI SECONDO I DATI IPSOS DI PAGNONCELLI - TRA FANATICI E SEMPLICI ATTENDISTI, GLI ANTI-VACCINO SONO IN TUTTO IL 17%...

Franco Stefanoni per il "Corriere della Sera"

Vive nel Nord-Est, ha tra i 35 e i 49 anni di età, la licenza media, artigiano o commerciante, inoccupato o disoccupato, vota a destra, si informa sui social media, ha una condizione economica bassa.

Sono questi i profili più comuni tra gli italiani contrari o attendisti nei confronti del vaccino anti-Covid. In tutto il 17%: i No vax sono il 7%, i Boh vax il 10%. «Nel complesso sono i cauti, coloro che non credono nell'efficacia del vaccino o pensano possa far male», spiega Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, che per il Corriere ha condotto il sondaggio. Nel Nord-Est i No vax pesano per il 10% e gli attendisti per il 15%.

Tra chi certamente dice no, molti meno se ne trovano tra chi è residente al Sud (4%) e nelle isole (6%), mentre è nel Nord-Ovest che si tocca il livello più basso di attendisti: 8%. Per converso, sempre nel Nord-Est è individuabile il più basso numero di residenti già vaccinato almeno con una dose o che si vaccinerà con certezza: 70% dei residenti (la media italiana è del 77%).

Se si considera la condizione economica, i No vax rappresentano l'11% tra chi gode di una condizione elevata. Viceversa, la quantità minore (5%) è riscontrata tra le persone con un regime economico medio, mentre per chi viene classificato a livello più basso si arriva all'8%.

La situazione si inverte se a essere preso in esame è chi è incerto su che cosa fare con il vaccino. In questo caso si arriva ad appena il 4% all'interno della fascia più alta del benessere economico considerato, quando al contrario se la fascia è medio bassa la quota sale al 12% e, se è bassa, raggiunge il 16%.

Poi c'è l'universo di chi già si è vaccinato o che sicuramente lo farà: chi sta meglio economicamente conquista la quota maggiore con l'83% della propria fascia, contro il 65% di chi si trova nella fascia più bassa.

Tra i disoccupati e gli inoccupati chi ha già fatto almeno una dose rappresenta il 58%, un altro 11% è sicuro che si vaccinerà mentre la quota di contrari e dubbiosi è del 22 per cento. Tra i favorevoli, invece, si contano molti laureati (più di 4 su 5 sono per il vaccino), elettori di centrosinistra e persone informate attraverso i quotidiani.

«Qui si nota una differenza chiara rispetto ai no vax e agli attendisti - dice Pagnoncelli - che per il 30% si informano sui social, dove il confronto è anzitutto con chi la pensa come te». Chi vota per il centrodestra è più sbilanciato tra i No vax.

Lo è il 14% degli elettori della Lega e il 10% di chi sceglie Fratelli d'Italia, mentre tra gli elettori del Pd non si supera il 2% e tra i 5 Stelle il 7%. Passando agli indecisi, il M5S sale al 13% e FdI al 12%, mentre al primo posto ci sono gli elettori di Forza Italia, Cambiamo e NcI.

Secondo Pagnoncelli: «La tendenza a destra dei No vax è in linea con il no al green pass. Un dato che si riscontra anche tra commercianti e artigiani: la quota di contrari e attendisti è del 31%». Le punte più elevate tra chi ha già avuto una dose o sicuramente si vaccinerà si registrano tra i dem (89%) e le altre liste di centrosinistra (92%).

