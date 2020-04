COME VOLEVASI DIMOSTRARE, IL SITO DELL’INPS È IN TILT: SI STA CONSUMANDO UNA CONTINUA VIOLAZIONE DI DATI SENSIBILI - I LETTORI CI SEGNALANO CHE LA PIATTAFORMA SI APRE RANDOM SU PAGINE DI ALTRI CONTRIBUENTI, SENZA PASSWORD E MOSTRANDO DATI PERSONALI - TRIDICO: “STIAMO RICEVENDO 100 DOMANDE AL SECONDO PER IL BONUS DA 600 EURO. UNA COSA MAI VISTA SUI SISTEMI DELL’INPS CHE STANNO REGGENDO”. SICURO CHE STIANO REGGENDO? – IERI SUL SITO DELL’ISTITUTO C’ERA SCRITTO CHE LE DOMANDE SARANNO ACCETTATE IN ORDINE CRONOLOGICO E SI È SCATENATO IL PANICO

sito dell'inps in tilt per le richieste di indennita' da 600 euro

Partenza in salita per il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi. Da oggi è possibile presentare le domande attraverso il sito dell'Inps, ma l'accesso al portale dell'istituto di previdenza risulta difficile fin dalle prime ore della mattina. O meglio, fin dalla sera del 31 marzo risultava in tilt evidentemente per un numero altissimo di contatti.

"Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri", ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, all'Ansa.

Rassicurazioni che però si scontrano con quanto viene segnalato dagli utenti, che lamentano sui social anche "scambi di persona" con accessi che risultano effettuati con nomi diversi da quelli reali dei richiedenti.

Lo stesso Tridico ha invitato gli utenti a non riversarsi sul portale: "Non c'è fretta. Le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre". Dichiarazioni in contrasto con quanto apparso brevemente ieri sul sito, circa l'accettazione delle domande in ordine cronologico in assenza di un criterio di riparto dei fondi (3 miliardi) qualora non bastassero per tutti.

Inoltre, a una prova effettuata da Repubblica di prima mattina, il 1° aprile, la difficoltà di "caricare" il portale era evidente. E anche una volta effettuato l'accesso al servizio, un avviso indicava che sarebbe stato "disponibile a breve".

Bonus 600 euro Inps, oggi il via alle domande. Il sito va in tilt, scambi di persona tra gli utentiSoltanto dopo svariati tentativi, ci segnalano alcuni utenti, è stato possibile procedere ai passaggi successivi della domanda.

Bonus 600 euro partite Iva, come presentare la domanda

La domanda per il bonus autonomi deve essere presentata sul sito dell'Inps accedendo tramite lo Spid o il Pin semplificato che si può chiedere proprio per queste richieste: una procedura accelerata per ottenere il condice d'accesso, che solitamente si richiede online ma deve esser completato tramite una successiva comunicazione cartacea. In alternativa, si può usare il Contact center - numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori - o i patronati.

Bonus 600 euro paritite Iva, chi può richiederlo

Sono interessati all'indennità di 600 euro - introdotta dal cosiddetto decreto Cura Italia - i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), i liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza obbligatoria, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo. Secondo le stime si tratta di una platea di 5 milioni di persone.

Bonus 600 euro, limite per i lavoratori dello spettacolo

Potranno chiedere l'indennità anche i lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000 euro. Questi lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo per chiedere l'indennità. Per quel che riguarda gli stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e - alla data del 17 marzo 2020 - non avere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Bonus e altri sussidi

l'Inps ricorda che queste indennità non sono cumulabili e che sono incompatibili non solo con la pensione ma anche con il reddito di cittadinanza, la cosiddetta Ape sociale e con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità è invece cumulabile con la Naspi per i lavoratori dello spettacolo e per quelli stagionali. Il bonus è cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini.

Voucher baby sitter e congedo parentale

L'indennità da 600 euro non è l'unico servizio legato al Cura Italia che l'Inps deve attivare in queste ore. Sono infatti partite anche le domande per fare richiesta del congedo parentale straordinario da 15 giorni per i genitori di bimbi fino a 12 anni (con stipendio al 50%) e quelle per ottenere il voucher da 600 euro (1.000 per il personale sanitario e delle forze di polizia) per il pagamento di baby sitter. Una simulazione di domanda su quest'ultimo, questa mattina, al di là delle difficoltà di connessione sopra menzionate è andata in porto fino alla richiesta effettiva del servizio.

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago sono Lorella e vorrei dirti che come sempre avevi ragione,

Sito Inps completamente in tilt da mezzanotte: Ci fanno problemi anche con questa elemosina. Ma tanto i vari politici e presidenti ed amministratori dei vari enti ;sono pagati profumatamente, cosa importa loro di noi: i loro stipendi non cambiano; i nostri siti che grande egoismo e falsità.

Lettera 2

Caro Dago, sto provando a partecipare alla grande lotteria (non quella degli scontrini...) dell'INPS. Ovviamente il sito non è accessibile! Ops, solo ora mi accorgo che è il 1 aprile! Che scemo, e io che ci avevo creduto...

Fidel

Lettera 3

Spett. redazione di Dagospia,

ho provato alle 00.00 a collegarmi al sito dell’Inps, ma non era presente il modulo per le 600 euro. Alle 00.15 il sito è andato in tilt, come si può vedere dalle prime due immagini.

Adesso è impossibile collegarsi, come si può notare dagli altri due screenshoot scattati tra le 9.05 e le 9.15.

In questo modo viene negato il mio diritto a presentare la domanda. Non capisco come si possa affermare che arrivino 120 domande al minuto, come ho ascoltato dal GR1 delle ore 9.00.

Un caro saluto

Marco Liguori da Napoli

Lettera 4

Caro Dago, da oggi 5 milioni di autonomi potranno entrare nel sito Inps e richiedere l'indennità da 600 euro prevista dal decreto Cura Italia del 17 marzo ai lavoratori rimasti senza reddito a causa dell'epidemia da Covid-19. L'Inps riconoscerà l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Hanno rinviato le Olipiadi di Tokyo al prossimo anno, ma i poveretti che da questa mattina tenteranno di collegarsi col sito Inps per domandare "l'elemosina di Stato" dovranno essere più veloci di Usain Bolt se non vorranno doversi rivolgere alla Caritas per avere un pasto caldo.

Ice Nine 1999

Lettera 5

è normale, dicono una cosa e ne fanno un'altra

"non è un click-day" ma c'è un tetto alle erogazioni e pagano in ordine di domanda

pensano che gli italiani siano cretini?

bastava dire che ogni giorno potevano fare domanda i cognomi a-b-c, un altro d-e-f e non si sarebbe creato questo caos ridicolo, ma è impossibile se metti un criterio cronologico per il pagamento in abbinata ad un tetto alle erogazioni

in aggiunta al danno (blocco del sito e conseguentemente delle domande, prevedibilissimo) la beffa che nessuno ha dichiarato IN QUANTO TEMPO questi soldi verranno versati ai richiedenti, temo che ci vorranno almeno 30 giorni, perché forse questi soldi l'Inps non li ha e prima di versarli deve riceverli dal governo (campa cavallo). Pochi giorni fa Tridico si era lasciato scappar detto che aveva soldi fino a maggio, per le pensioni...

preciso che io non devo presentare domanda, ma questa ammuina gigantesca mi fa vomitare pensando a quanta gente è veramente in difficoltà.

Lettera 6

il sito dell'INPS talmente in palla che si apre random su pagine di contribuenti, senza richiedere alcuna password, e mostrando dati personali, come codice fiscale, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono.

se volete ho due screenshot

Lettera 7

Caro dago,

questa mattina dopo innumerevoli tentativi di accesso al sito dell'Inps, finalmente riesco ad accedere con le mie credenziali: "Benvenuto Luciano Vangone"....

Peccato che il mio nome è Marco de Angelis...

Il sistema totalmente in tilt mi ha fatto entrare nel profilo di un'altra persona.. e poi ci preoccupiamo della privacy!!!!

Cordiali saluti

MdA

Lettera 8

buongiorno,

provate ad entrare nel sito inps, impossibile.

ma se nella ricerca inps e poi selezionate prestazioni e servizi invece esce il nome di un tizio:

LUCIANO VANGONE

Bacheca

Anagrafica

Esci

Lettera 9

assurdo!! sito in tilt.

ma non permette di fare nulla.

vai dago!

Lettera 10

Caro Dago,

ti scrivo perchè tu possa essere da megafono a questa cosa assoutamente scandalosa che mi è appena accaduta con il sito Inps.

Ovviamente stamani il sito era completamente bloccato dalle numerose richieste per le indennità da dare agli autonomi.

Ci ho provato anche io e,dopo numerosi tentativi sono riuscito ad entrare. Il problema però è che il sito mi ha fatto accedere

ad una pagina che non è la mia! Entrando si legge a caratteri cubitali il nome ed il cognome di un'altra persona, con il menù che mi permette

di vedere posisizone fiscale, prestaizoni,interessi...ecc..eccc..

Io lo trovo un fatto estremamente grave sia per l'inadeguatezza dei nostri sistemi informatici, ma su questo non c'erano dubbi, ma

soprattutto per la circolazione di dati sensibili accessibili da terze persone così facilmente. Non so chi sia questo sig. Luciano,

non lo conosco, non l'ho mai visto, ma ho avuto accesso alla sua posizione fiscale e ai suoi dati personali.

A quante persone sarà successo? La privacy e la sicurezza dove sono ?

E soprattutto , tra coloro che gestiscono i sistemi informatici dell'Inps, ci sarà qualcuno che sarà qualcuno che si è accorto di questo falla e ne ha posto rimedio?Dubito

Ti allego lo screenshot della pagina privata del SIg. Luciano.

Grazie

Baluba