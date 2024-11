COMPAGNE E COMPAGNI, TROMBATE NEL NOME DI PUTIN! – MAD VLAD HA UN GROSSO PROBLEMA: IL CALO DELLA NATALITÀ IN RUSSIA, A CUI SI AGGIUNGONO LE MIGLIAIA DI PERDITE SUL FRONTE UCRAINO – AL CREMLINO AVANZA L’IDEA DI CREARE UN “MINISTERO DEL SESSO”, CHE AIUTI LA POPOLAZIONE AD ACCOPPIARSI E FARE FIGLI – LE PROPOSTE AL VAGLIO: SOVVENZIONARE IL PRIMO APPUNTAMENTO O LA PRIMA NOTTE DI NOZZE, PAGARE UNO STIPENDIO ALLE CASALINGHE PER OCCUPARSI DEI FIGLI, O ANCHE SPEGNERE INTERNET TRA LE 22 E LE 2 DEL MATTINO PER INCORAGGIARE LE COPPIE A FARE SESSO…

Un “ministero del sesso” potrebbe essere istituito in Russia come ultima mossa per porre rimedio al calo del tasso di natalità del paese. La fedelissima di Vladimir Putin, Nina Ostanina, presidente della commissione del parlamento russo per la Protezione della famiglia, la paternità, la maternità e l’infanzia, sta esaminando le proposte avanzate in materia da una petizione.

Il tutto mentre i funzionari di Putin stanno elaborando una miriade di idee per soddisfare la sua richiesta di fermare il calo demografico, aggravato dalle migliaia di morti nella guerra in Ucraina in corso da quasi tre anni.

Una proposta bizzarra è quella di spegnere Internet - e anche le luci - tra le 22 e le 2 del mattino per incoraggiare le coppie a fare sesso. Un’altra idea è che lo Stato paghi le donne casalinghe che allevano figli per svolgere i lavori domestici e includa questo nei calcoli delle pensioni. Un'altra idea è che lo Stato dovrebbe “sovvenzionare” le coppie che sono al loro primo appuntamento, fino a un valore di 5.000 rubli (50 euro)

Un’altra proposta prevede di finanziare con denaro pubblico le notti di nozze negli hotel per le coppie fino a un valore di 26.300 rubli (250 euro), nella speranza che ciò stimoli le gravidanze. Il progetto del Ministero del sesso di farsi carico delle iniziative per aumentare la natalità è stato sollevato in una petizione organizzata dall'agenzia GlavPR.

