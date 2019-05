COMPASSO E GREMBIULINO – UN PROFESSORE DEL LICEO VIRGILIO DI ROMA HA ORGANIZZATO UNA CONFERENZA CON VISITA A “CASA NATHAN”, SEDE DELLE LOGGE ROMANE DEL GRAND’ORIENTE D’ITALIA E I GENITORI SI SONO INCAZZATI: “CI DEVONO SPIEGARE L’OBIETTIVO DI QUESTO INCONTRO” – LE OCCUPAZIONI E IL CORSO ANTIDROGA DI SCIENTOLOGY: NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA SCUOLA FINISCE NELLE CRONACHE

Mauro Favale per “la Repubblica”

casa nathan tempio massonico roma 6

L'iniziativa di un professore di storia e filosofia: i ragazzi possono aderire su base volontaria. Ma fra i genitori è scoppiata la polemica Ancora non si sa quanti saranno gli studenti del Virgilio che si ritroveranno, dopodomani, dalle 15 alle 17, nella «grande agorà per camminare nella luce » , com' era stata ribattezzata cinque anni fa, nell' atto della sua inaugurazione, Casa Nathan, la sede delle logge romane del Grand' Oriente d' Italia, la più antica e numerosa istituzione massonica italiana.

casa nathan tempio massonico roma 4

Di certo, però, c' è che il liceo di via Giulia, finito spesso sulle cronache dei giornali in questi anni tra lunghe occupazioni e perfino un corso antidroga curato tre anni fa da Scientology, ha organizzato ( e dato pubblicità sul sito della scuola) questa conferenza su "Conoscere e studiare la massoneria" che sta sollevando un polverone di polemiche all' interno dell' Istituto. Sulle chat dei genitori degli studenti, sono in tanti a chiedersi dove sia l' opportunità di questa iniziativa.

liceo virgilio occupato

«Non mi sembra che una visita alla massoneria, per di più di carattere non scientifico ma spacciata per tale rientri nelle iniziative che devono essere promosse da scuola » , si chiede una mamma. Oggi, Maria Chiara Morabito, presidente del Comitato dei genitori, chiederà di essere ricevuta dal preside, Giuseppe Baldassarre che, tra le altre cose, come si legge nel programma, mercoledì 15 porterà il saluto della scuola al Tempio massonico, che sarà aperto « straordinariamente » proprio per gli alunni del Virgilio. «Sono personalmente esterrefatta - spiega la Morabito - penso che questa sia una scuola valida ma mi devono spiegare quale sia l' obiettivo di questo incontro».

casa nathan tempio massonico roma 1

L' appuntamento è stato organizzato dal professore di Storia e Filosofia (è lui che sta raccogliendo l' adesione volontaria degli studenti che vorranno prendere parte all' iniziativa) Maurizio Cosentino che parteciperà alla conferenza in qualità di relatore. « Non so se anche lui faccia parte della massoneria - sottolinea la Morabito - ma se così fosse questo dibattito sarebbe ancora più grave. Nel liceo abbiamo insegnanti di religione, ma non per questo facciamo la messa a scuola».

STEFANO BISI

Sorpresa anche Daniela Buongiorno, presidente del consiglio d' Istituto: « Ho sentito il preside due giorni fa ma non mi ha detto nulla di questo incontro. È vero, è stato organizzato in orario extrascolastico ma non è un progetto approvato dal consiglio d' istituto né discusso. Lo trovo un appuntamento singolare ».

liceo virgilio occupato

Oggi i rappresentanti dei genitori presenteranno al preside una lettera in cui si chiede l' annullamento dell' iniziativa che sarà aperta e chiusa da Stefano Bisi, gran Maestro del Grand' Oriente d' Italia, riconfermato alla guida del G.o.i due mesi fa. Insieme a lui ci sarà Carlo Ricotti, presidente del Collegio circoscrizionale dei venerabili Maestri del Lazio, oltre, si legge ancora nel programma, ai consiglieri circoscrizionali della regione.

liceo virgilio occupato

Intanto, nelle chat del genitori degli alunni, proprio in queste ore si ricordano i risultati della commissione parlamentare antimafia che, nella passata legislatura, si è occupata proprio di massoneria. Tra l' altro anche l' attuale presidente dell' Antimafia, Nicola Morra, ha spiegato ultimamente di voler proseguire l' indagine sulle logge. «Cosa c' entra la massoneria con la formazione scolastica? » , si chiede sconcertato un genitore.

casa nathan tempio massonico roma 2 casa nathan tempio massonico roma 3 LICEO VIRGILIO 5 LICEO VIRGILIO LICEO VIRGILIO 1 LICEO VIRGILIO LICEO VIRGILIO 2 LICEO VIRGILIO SPACCIO LICEO VIRGILIO 3 LICEO VIRGILIO 4 LICEO VIRGILIO SPACCIO 1 LICEO VIRGILIO SPACCIO 2 LICEO VIRGILIO SPACCIO 3 stefano bisi cortile liceo virgilio casa nathan tempio massonico roma 5