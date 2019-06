IL COMPLESSO D’ADONE - L'ULTIMA NEVROSI SI CHIAMA VIGORESSIA: E' UNA SINDROME LEGATA A UN ERRATO MODO DI PERCEPIRE IL PROPRIO ASPETTO CHE SPINGE A PRATICARE SPORT IN MODO COMPULSIVO. CON IL CONSEGUENTE OBBLIGO DI ALLENARSI FINO ALLO STREMO PER AVERE UN CORPO FORTE E MUSCOLI IPERTROFICI – LE FASCE D'ETA' PIU' COLPITE E I SINTOMI DELLA PATOLOGIA …

Laura Laurenzi per “il Venerdì - la Repubblica”

vigoressia

In principio fu la terribile anoressia. Poi arrivò la tanoressia e, dopo la tanoressia, l' ortoressia. Ora tocca alla vigoressia, patologia legata a un errato modo di percepire il proprio aspetto, con il conseguente obbligo autoimposto di allenarsi fino allo stremo per avere un corpo forte e muscoli ipertrofici. Non a caso questa sindrome è detta anche complesso d' Adone.

vigoressia

Sempre più diffusa, trova terreno fertile nella cultura del benessere e nel mondo delle palestre e colpisce soprattutto gli uomini tra i 25 e i 35 anni, seguiti da quelli tra i 18 e i 24 anni, per i quali ciò che più conta è l' immagine del proprio corpo allo specchio. Non esiste nessun' altra gratificazione. A tracciare il profilo di questa nevrosi è un articolo sul sito dottoremaeveroche, a cura della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L' attività fisica regolare, si ribadisce, ha enormi benefici, a tutte le età. Da qui ad ammazzarsi di fitness in palestra o facendo jogging per ore ce ne corre. Quando lo sport viene praticato in modo eccessivo e compulsivo, al di là dei limiti posti da madre natura, potremmo essere davanti alle prime avvisaglie di una vera malattia.

vigoressia

L' allarme scatta quando si diventa dipendenti, quando è impossibile resistere alla necessità impellente di macinare calorie in palestra, piscina, sala pesi. L' allenamento coatto assume un ruolo centrale nella vita del vigoressico, spingendolo a sottrarre sempre più tempo, spazio e interesse ad altre attività sociali, fino a compromettere in modo preoccupante la salute psicofisica.

vigoressia

In genere i sintomi dell' astinenza si manifestano dopo 24 ore dall' ultimo allenamento. Anche se si è a pezzi, anche se si avrebbero cose più importanti da fare, chiudersi in palestra diventa l' unica opzione, un evento irrinunciabile, spesso più importante del proprio lavoro o della propria famiglia, una scelta che rischia di condurre all' isolamento sociale. (Definire questa malattia il complesso di Adone appare doppiamente crudele: raramente un uomo esageratamente palestrato è anche bello).

vigoressia