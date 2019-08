Young Signorino schiaffeggia uno spettatore al suo concerto: "Questa è educazione"

Da www.repubblica.it

Young Signorino tira un ceffone a uno spettatore e si giustifica dicendo di averlo fatto per "educazione". Il brutto episodio a Fermo, nelle Marche. Durante il suo concerto il trapper ha smesso di cantare per dare lo schiaffo al fan che lo avrebbe deriso. Su Instagram il cantante ha poi spiegato: "Se tu vieni nel mio spazio a fare il coglione io sto zitto una volta, due volte, tre volte poi ti becchi uno schiaffo in faccia. Dovete imparare a stare al mondo, non potete fare il ca**o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze: io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio. Fidati, questa è educazione".

L’artista ha aggiunto: “Siccome c’era assenza di sicurezza, ma non sto dando la colpa a nessuno, io mi sono difeso da solo giustamente. Tale persona mi stava provocando, venendo tre volte nel mio spazio, dicendo anche 'anoressico' e frasi del genere. Che cosa ti aspetti? Che ti do un bacino o che ti do uno schiaffo? Io non ti rompo il c***o".

