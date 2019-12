IL CONCERTO? È ROBA DA RICCHI – I PROMOTER USA MINACCIANO DI AUMENTARE I PREZZI DEI CONCERTI RENDENDOLI ACCESSIBILI SOLO A CHI HA I SOLDI – GIÀ OGGI IL PREZZO MEDIO DEI CENTO PRINCIPALI TOUR NEL MONDO È DI 86 EURO, CONTRO I 70 EURO DEL 2015: UNA CRESCITA DEL 250% RISPETTO ALLA MEDIA DEL 1996 - AD AVER GUADAGNATO DI PIÙ NEL MONDO È STATA PINK, CHE HA INCASSATO 215 MILIONI DI DOLLARI MENTRE ED SHEERAN…

Ernesto Assante per “la Repubblica”

biglietti concerti 2

I prezzi dei biglietti dei concerti sono troppo alti? Non la pensa così Michael Rapino, amministratore delegato di Live Nation, una delle più grandi società multinazionali tra quelle che operano nel settore dei concerti dal vivo.

Lo scorso 21 novembre, ad un meeting con gli investitori della Liberty Media Corp., Rapino ha affermato che il prezzo dei biglietti è «un incredibile affare » per chi frequenta i concerti e che un incremento dei prezzi potrebbe rappresentare una «grande opportunità per la fascia più bassa» dei tour, nonostante già oggi il prezzo medio dei biglietti giri attorno ai 90 euro, secondo Marketwatch.

biglietti concerti 1

Per la precisione, secondo i dati di Pollstar, il principale news service del settore, il prezzo medio dei cento principali tour nel mondo è stato di 86 euro, contro i 70 euro del 2015: una crescita del 250% rispetto alla media del 1996.

Ad aver guadagnato di più nel mondo è stata Pink, che ha incassato 215 milioni di dollari vendendo 1 milione e 818mila biglietti, con un prezzo medio di 118 dollari, mentre Ed Sheeran, che è l' artista che ha venduto più biglietti, ben 2 milioni e 455mila, ha guadagnato "solo" 211 milioni di dollari, grazie ai prezzi tarati attorno agli 86 dollari.

biglietti concerti 4

La classifica dei tour più visti dell' anno ha visto Sheeran dominare, seguito da Pink, e poi da Metallica, Elton John, dai coreani BTS, Bon Jovi, Muse, Shawn Mendes, Ariana Grande e Backstreet Boys, con la straordinaria presenza di un attore come Hugh Jackman che con il suo spettacolo The man, the music, the show ha guadagnato il tredicesimo posto in classifica con poco meno di un milione di biglietti venduti.

pink

Intervistato da Marketwatch, il presidente di Live Nation Joe Berchtold, ha confermato il pensiero di Rapino: «La maggioranza dei concerti ha prezzi molto ragionevoli per i fan», notando che mentre i tour dei grandi nomi sono molto cari, il prezzo per gli show di artisti di media levatura non supera i 30 euro e che ci sono ragionevoli possibilità di crescita. Se la politica degli aumenti dovesse prendere piede le ricadute riguarderebbero tutto il circuito dei live, Italia compresa.

biglietti concerti 3

L' idea di un ulteriore aumento dei prezzi dei concerti, specie quelli che sono ancora accessibili alla maggioranza del pubblico, preoccupa non poco i fan , già convinti di pagare fin troppo, come confermano le polemiche per i prezzi dei tour di Taylor Swift, Beyoncé, Motley Crue, sostenute persino da star come Cher che ha dichiarato: «Non mi piace che i prezzi siano così alti da impedire ai fan di venire a vedere i miei spettacoli».

BAGARINAGGIO CONCERTI ed sheeran e ariana grande 3 ed sheeran ed sheeran biglietti concerti 5