IL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT A ROMA NON È FINITO IN TRAGEDIA PER MIRACOLO

SPRAY AL PEPERONCINO AL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT A ROMA

DAGONOTA

spray al peperoncino al concerto di travis scott a roma 1

Se ieri sera il concerto del trapper americano Travis Scott al Circo Massimo di Roma non è finito in tragedia è solo per un miracolo.

Dopo qualche minuto dall’inizio dello show, migliaia di pischelli hanno iniziato a spingersi tra di loro “pogando” e buttando nella mischia anche chi voleva solo godersi l'evento.

Il panico si è scatenato poco dopo l'inizio del concerto quando, nella zona centrale del Circo Massimo, qualcuno ha spruzzato lo spray al peperoncino.

A quel punto la folla, senza aver ricevuto nessuna indicazione dagli addetti alla sicurezza, ha iniziato a scavalcare le barriere per allontanarsi. Una postazione bar è stata persino travolta dalla folla. In molti facevano fatica a respirare. La situazione è tornata alla normalità solo quando la marea di gente in fuga ha trovato riparo su una collinetta del Circo Massimo che, in teoria, era interdetta al pubblico per motivi di sicurezza.

concerto travis scott a roma 3

Già nel 2021 a Houston, Texas, 10 persone sono morte al concerto di Travis Scott travolte dalla calca, con centinaia di feriti. Se ieri sera non è accaduto lo stesso si è trattata solo di fortuna.

