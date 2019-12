CONCORSOPOLI OVER THE RAINBOW - PER TRUCCARE I TEMI SI FINGEVANO GAY: ARRESTATE 6 PERSONE NEL NAPOLETANO TRA CUI IL SINDACO DI SANT’ANASTASIA – ECCO COME FUNZIONAVA IL SISTEMA: MAZZETTE IN CAMBIO DI POSTI PUBBLICI. TUTTO RUOTAVA ATTORNO A UN ALGORITMO E A UN BUNGALOW PER COPPIETTE SOTTO IL VESUVIO, DOVE L’EX SEGRETARIO COMUNALE E L’IMPRENDITORE SI RINCHIUDEVANO PER …

Daniela Spadaro per ilmattino.it

lello abete 12

Per truccare i concorsi e sostituire materialmente gli elaborati, due degli indagati della «concorsopoli» di Sant’Anastasia si fingevano una coppia gay e si nascondevano in un camping dell’area pompeiana. Il particolare che potrebbe sembrare piccante, ma rivela invece la disinvoltura di chi si ammantava di ogni cautela per evitare rischi, riguarda due delle persone detenute nel carcere di Poggioreale. L’ex segretario comunale di Sant’Anastasia, Egizio Lombardi, e l’imprenditore salernitano Alessandro Montuori agivano insieme, come ha raccontato ai giudici uno dei partecipanti al concorso snocciolando tutti i particolari riferiti dall’altro componente della cricca, Pasquale Iorio.

guardia di finanza

Il sistema funzionava così: il candidato pagante, cooptato da Iorio su presunta indicazione dell’indagato più eccellente, il sindaco di Sant’Anastasia Lello Abete, consegnava parte dei soldi prima della prova. Nel caso specifico, trattandosi dei posti a concorso di categoria C, il totale era di 20mila euro. Tre le prove da affrontare, la prima consisteva in quiz multipli e ai candidati «privilegiati» veniva raccomandato di annerire bene caselle a caso, poi ci avrebbe pensato l’ormai noto giochetto al quale Iorio si riferiva come ad un non meglio precisato «algoritmo».

Passati i quiz, c’era la prova scritta e infine l’orale. Al candidato erano fornite sei tracce che avrebbe dovuto sviluppare e salvare su una pen-drive. La pennetta finiva nelle mani di Lombardi, detto anche «‘o presidente» per il suo ruolo nelle commissioni d’esame. Il candidato doveva poi ricopiare le tracce sui fogli protocollo forniti da Iorio, una modifica dell’ultimo momento giacché l’organizzazione aveva dovuto rivedere tutto per la presenza di un candidato pagante, un altro, al quale Iorio si riferiva come «la Capra». Gli elaborati sarebbero stati sostituiti in sede di concorso da Lombardi e Montuori, cosa facile poiché – ancorché custoditi in cassaforte nella sede del Municipio di Sant’Anastasia – erano accessibili al segretario che ne aveva le chiavi. Sia quelle del Comune, sia quelle della cassaforte.

lello abete

Lo scambio avveniva in un discreto bungalow per coppiette sotto il Vesuvio, dove Lombardi e Montuori si rinchiudevano, avendo stabilito che se qualcuno li avesse notati avrebbero finto di essere una coppia omosessuale. Tutto fila liscio per il candidato che aveva già versato 10mila euro ma dopo le prove scritte si approssimava la tornata elettorale e mentre Iorio si lamentava del sindaco che a suo dire «parlava troppo», il segretario volava in vacanza a New York. A luglio, ad elezioni vinte da Abete, al candidato che ha poi raccontato tutto in Procura, furono consegnate le domande per l’orale. All’esame, per la copertura di sei posti, si classificò quarto.

guardia di finanza

Su queste e su molte altre circostanze avrebbero dovuto ieri rispondere al gip Fortuna Basile e ai pm Luca Pisciotta e Antonella Vitagliano gli indagati. Lello Abete (difeso dagli avvocati Giovanni Pansini e Isidoro Spiezia), l’ex segretario Lombardi (avvocato Antonio De Simone), Alessandro Montuori (avvocati Vincenzo Desiderio e Antimo D’Alterio) e Pasquale Iorio (avvocato Sabato Graziano), si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ma il sindaco continua a professarsi estraneo ai fatti. Tutto ciò mentre si è espresso anche il Riesame rispetto alle istanze di Lombardi e Montuori, annullando parzialmente la misura cautelare in riferimento al reato associativo – decisione per cui il pm potrebbe proporre ricorso in Cassazione - e confermando tutte le altre relative alla corruzione, con relativa esigenza di custodia in carcere.

lello abete