19 feb 2021 18:49

CONDANNATI I REVENGE STRONZ - GIUSTIZIA PER LA GIOVANE MAESTRA D'ASILO DI TORINO CHE VIDE LE SUE FOTO OSÈ DIVENTARE PUBBLICHE NEL 2018: UN ANNO E UN MESE ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA CHE LA CACCIÒ E UN ANNO ANCHE ALLA MAMMA CHE AVEVA INOLTRATO QUELLE IMMAGINI VIA CHAT ALLE AMICHE - LA VITTIMA: "NIENTE RANCORE, NON SONO IO CHE DEVO PERDONARLI. COSA ME NE FACCIO DELLE SCUSE? NON HO ANCORA TROVATO LAVORO..."