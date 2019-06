CI VUOLE “FEDE” PER L’ITALDONNE - LA PELLEGRINI RACCONTA IL SUO TIFO SCATENATO PER LE AZZURRE AI MONDIALI: "LE HO SEGUITE, LE CONTINUO A SEGUIRE E LE SEGUIRÒ ANCORA TANTO. SI VEDE CHE HANNO TANTISSIMA FAME DI VITTORIA: SO BENE QUANTO SIA DIFFICILE PORTARE IN ALTO UNO SPORT PRETTAMENTE MASCHILE” – L'ITALIA AGLI OTTAVI CONTRO LA CINA