(ANSA) - E' stato condannato a 12 anni di reclusione Tommaso Libero Riva, 46enne che il 30 giugno scorso, nel capoluogo lombardo, uccise con una coltellata il vicino di casa Giuseppe Alfredo Villa, pensionato di 68 anni, con il quale aveva frequenti liti. La Corte d'Assise di Milano ha riqualificato il reato da omicidio volontario in preterintenzionale, come chiesto dalla difesa, e gli ha concesso le attenuanti generiche equivalente all'aggravante dei futili motivi. Riva, transessuale, in arte 'Bianca Dolce Miele' aveva interpretato se stesso nel film documentario 'La Casa dell'Amore'. Aveva sempre sostenuto che non voleva uccidere.

