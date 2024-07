CONDANNATO ALL’ERGASTOLO GAVIN PLUMB, 37ENNE INGLESE CHE AVEVA ORGANIZZATO IL RAPIMENTO, LO STUPRO E L'OMICIDIO DI HOLLY WILLOUGHBY, STAR DELLA TV BRITANNICA - L’UOMO AVEVA CREATO VIOLENTI VIDEO PORNOGRAFICI "DEEP FAKE" CON IL VOLTO DELLA CONDUTTRICE E AVEVA REALIZZATO UN MARCHINGEGNO DI TORTURA CON L'IDEA DI VIOLENTARE LA 43ENNE – DA QUANDO È STATA SVELATA LA VICENDA, WILLOUGHBY È SPARITA DALLA TV E…

(ANSA) - E' stato condannato all'ergastolo - ma con la prospettiva di essere rilasciato dopo 15 anni e 85 giorni di detenzione effettiva, a certe condizioni e sotto sorveglianza "perpetua" - l'uomo arrestato l'anno scorso nel Regno Unito con l'accusa di aver concepito meticolosamente il rapimento, la violenza sessuale e la feroce uccisione di Holly Willoughby: star di prima grandezza della tv d'oltre Manica ritiratasi intanto temporaneamente dalla ribalta dopo esser stata messa sotto protezione dalla polizia.

L'uomo, Gavin Plumb, un corpulento guardiano 37enne dall'esistenza emarginata, originario dell'Essex, era stato riconosciuto colpevole il 4 luglio nell'ambito d'un processo ad alta visibilità mediatica di fronte alla Chelmsford Crown Court. Oggi il giudice Edward Murray gli ha comunicato la pena in aula, evidenziando le prove sulla concretezza d'un elaborato progetto maniacale i cui dettagli ha definito "orrendi, scioccanti ed espliciti", spiegando di poterli illustrare pubblicamente solo in parte data la troppa brutalità. Ha inoltre rivelato come Plumb - sebbene fermato dalla polizia prima di riuscire a tradurre in realtà qualsiasi preparativo - avesse già realizzato violenti video pornografici "deep fake" con immagini del volto di Willoughby: recuperati dagli investigatori nella memoria di un computer.

L'imputato era accusato di aver progettato fra il 2021 e il 2023 il sequestro della vittima vip designata, arrivando a realizzare un marchingegno di tortura artigianale con l'idea di dar sfogo ad atroci violenze da stupratore-killer. Plumb aveva ammesso le proprie perversioni, relegandole al livello di una mera "fantasia malata". Gli indizi e gli elementi raccolti hanno fatto tuttavia propendere gli inquirenti e il giudice verso la pista di un'intenzione concreta.

La vicenda, svelata dai media nell'ottobre 2023, ha destato orrore sull'isola. Holly Willoughb, ex modella 43enne sposata e madre di 3 figli, per anni presentatrice del popolarissimo talk show mattutino di Itv 'This Morning', nonché protagonista d'innumerevoli altri spettacoli di grido, è da allora sparita dalle scene. Ma ha fatto sapere di sentirsi sollevata dopo la condanna, non senza rivendicare la battaglia per una maggior tutela delle donne e delle figure pubbliche contro i deliri di potenziali maniaci. L'accaduto ha riportato fra l'altro alla memoria di tanti spettatori britannici il tragico cold case - riproposto di recente in televisione da Netflix - di un'altra celebrità del piccolo schermo, Jill Dando, considerata a suo tempo (anche per la somiglianza con Lady Diana) una sorta di "fidanzata televisiva del Regno": uccisa in un misterioso agguato a Londra nel 1999.

