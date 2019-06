20 giu 2019 13:27

CONDANNATO IN APPELLO A 7 ANNI MAURO MORETTI EX AD DI FS E DI RFI AL PROCESSO PER LA STRAGE DI VIAREGGIO - LA PROCURA GENERALE AVEVA CHIESTO 15 ANNI E 6 MESI: ANCHE IN PRIMO GRADO MORETTI VENNE CONDANNATO A 7 ANNI - IL MANAGER, CHE NON ERA IN AULA, ERA IMPUTATO DI DISASTRO, OMICIDIO PLURIMO COLPOSO, LESIONI COLPOSE, INCENDIO...