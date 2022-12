20 dic 2022 11:28

CONDOMINI A MANO ARMATA – L’UOMO CHE HA UCCISO CINQUE PERSONE NELLA SUA PALAZZINA DI TORONTO ERA UN ITALIANO, SI CHIAMAVA FRANCESCO VILLI E AVEVA 73 ANNI – L’UOMO, COME IL KILLER DI FIDENE CLAUDIO CAMPITI, HA SBROCCATO E FATTO UNA STRAGE IN SEGUITO A DISPUTE CONDOMINIALI. NEGLI ANNI, IL 73ENNE AVEVA POSTATO SU FACEBOOK NUMEROSI VIDEO IN CUI MINACCIAVA L'AMMINISTRAZIONE DEL SUO PALAZZO - NEL 2019 ERA STATO CHIESTO UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO NEI SUOI CONFRONTI PER MOLESTIE VERSO I CONDOMINI...