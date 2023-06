LA CONFERENZA STAMPA SENZA STAMPA: È LA COMUNICAZIONE AL TEMPO DELLA MELONI – A TUNISI, DOPO GLI INCONTRI CON IL PRESIDENTE KAIS SAIED E LA PREMIER NAJLA BOUDEN, LA DUCETTA HA PARLA PER OLTRE NOVE MINUTI DAVANTI ALLA TELECAMERA, IN UNA SCENOGRAFIA CHE RICHIAMA QUELLA DEGLI INCONTRI A MARGINE DEI VERTICI INTERNAZIONALI, CON TANTO DI LEGGIO E MICROFONO. MANCAVANO PERÒ I CRONISTI. E LE LORO DOMANDE – L’ULTIMA TROVATA DI MARIO SECHI – VIDEO

C'è il leggio. C'è il microfono, anche se l'audio sembra quello ambiente, catturato quindi da un cellulare o da una macchina fotografica. C'è la postura della leader tipica di quando si dichiara alla stampa. Ci sono pure i fogli che servono a raccontare della visita di oggi a Tunisi, fondamentale per il nodo migratorio.

Sembra il solito incontro con la stampa, oppure uno di quegli appuntamenti istituzionali in cui un premier incontra un altro capo di governo e poi dichiara ai cronisti, senza magari concedere domande, ma con i giornalisti schierati comunque in sala a vedere e ascoltare.

La scenografia è quella di sempre, ma stavolta qualcosa non torna: non c'è nessuno di fronte alla presidente del Consiglio. E soprattutto: non ci sono i giornalisti.

Meloni tocca il microfono, lo sposta, si guarda spesso attorno, come a cercare sguardi dei presenti. Si intravede anche un flash. Un normale videomessaggio, come negli 'Appunti di Giorgia', impacchettato però come una dichiarazione alla stampa. Giorgia Meloni parla per nove minuti e dodici secondi.

[…] Per ragioni di agenda e per il prolungarsi degli incontri con le istituzioni tunisine, fanno sapere, Palazzo Chigi ha dovuto cancellare l'annunciato incontro con la stampa. I giornalisti italiani al seguito e quelli italiani già presenti in Tunisia non incrociano la presidente del Consiglio.

La questione viene risolta nel modo più semplice: dichiarazioni senza domande (di certo, non quelle degli italiani, mentre non è dato sapere se sia invece presente qualche cronista tunisino). Un lungo monologo della presidente del Consiglio e una diffusione ampia, anche sui social della leader.

Un videomessaggio, dunque. Niente di diverso da un videomessaggio. Però con la scenografia classica degli annunci pubblici. Il teatro scelto è quello del presidente della Tunisia, i due portoni di legno massiccio a fare da contorno alle parole di Meloni. […]

