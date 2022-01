21 gen 2022 13:46

CONFERMATA IN APPELLO LA CONDANNA DEGLI EX AMMINISTRATORI DELLO IOR PAOLO CIPRIANI E MASSIMO TULLI. LA CORTE DI APPELLO HA PIENAMENTE RICONOSCIUTO LE RAGIONI DELL'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE E HA CONDANNATO I DUE, EX DIRETTORE E VICEDIRETTORE GENERALE DELLA 'BANCA VATICANA', A RISARCIRE CIRCA 40 MILIONI DI EURO…