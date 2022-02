CONFESSIONI DI UN SUPERDOTATO - LA STORIA DEL CAMIONISTA SANDRO NOTO COME “VENTISEI E MEZZO": "HO AVUTO 300 DONNE, LA MIA GIOSTRA LA CONOSCONO TUTTI TRA I MIEI COLLEGHI MA NON VOGLIO DIVENTARE UN FENOMENO DA BARACCONE. MIA MOGLIE, POVERETTA, È CONVINTA CHE IO LE SIA FEDELE. MA È IMPOSSIBILE. TANTE MIE AMICHE TRA DI LORO SI SONO PASSATE PAROLA. RIDURLO? CI HO PENSATO QUALCHE VOLTA. MIA MOGLIE MI DICE SEMPRE SAREBBE PIÙ DIVERTENTE ANCHE PER LEI SE CE L'AVESSI PIU' PICCOLO, PERÒ…”

Robert Moon per Dagospia

pene cuscino triste

"Accetto di fare questa chiacchierata solo se mi metti un nome di fantasia, perché tra i miei colleghi sono già particolarmente noto ma a me non va di diventare un fenomeno da baraccone. Un animale da circo".

Di animale, questo signore sulla quarantina, metaforicamente parlando se ne porta a spasso uno da 26.5 centimetri. Per questo lo chiamano Sandrone 26.5

Allora, Sandrone ventisei e mezzo. Ventisei e mezzo sta per...

"La giostra. La dote meno visibile che nel mio caso è croce e delizia. Gioia e condanna. Il pitone lo chiamo io. 26.5 centimetri di roba che mi porto tra le gambe...".

Ma come, un superdotato che si lamenta di esserlo?

pene cuscino 9

"Non mi lamento, ma guardate, chi non ci si trova, non può capire. E' un casino avere una giostra così tra le gambe, anche perché poi si sparge la voce e tutti vogliono provare. Mia moglie, poveretta, è convinta che io le sia fedele. Ma è impossibile. Tante mie amiche tra di loro si sono passate parola. Ormai sanno tutte nel mio paese che sono molto dotato quindi tutte vogliono vedere la giostra"

Quindi il problema è solo legato alle richieste difficili da accontentare?

"Ma non è solo quello. Guardate che 26.5 centimetri sono tanti. Quando ti spogli la donna davanti a te è attratta. Ma poi anche spaventata. Portarsi questo pacco dietro è complicato. Magari a scartarlo ti piace, ma ad usarlo può fare male. Si capisce quello che voglio dire? Qualche centimetro in meno sarebbe stato meglio".

EREZIONI

Quindi stai pensando di ridurlo?

"Ci ho pensato qualche volta. Mia moglie mi dice sempre che fare sesso se ce l'avessi più contenuto sarebbe più divertente anche per lei. Però poi ho paura che mi faccia male. Sarebbe come tagliare un pezzo di me".

Che lavoro fai nella vita?

"Camionista. Molti dei miei colleghi mi conoscono. Sulla strada le leggende corrono veloci, tutti mi conoscono come Sandro ventisei e mezzo".

E in palestra, quando fai la doccia, come reagiscono gli altri uomini?

"Non vado in palestra. Io fatico tutto il giorno, l'idea di pagare per andare a faticare non ha mai nemmeno sfiorato".

Come ti sei accorto di essere un superdotato?

erezione

"Da ragazzini con i miei compagni di classe all'inizio per vedere chi era più sviluppato facevamo a gara di peli. Poi uno disse vediamo chi ce l'ha più lungo. Quando l'ho tirato fuori sono tutti rimasti di sasso".

Quante donne hai avuto?

"Più o meno 300"

Così tante?

"Si sparge la voce e vogliono provare la giostra. Che però poi spaventa".

E tua moglie non ha mai sospettato di nulla?

"Io sono un marito affettuoso e presente per quanto posso. Ho negato sempre e le ho sempre detto che quelle su di me erano tutte dicerie che arrivano da persone invidiose".

E l'idea di fare l'attore porno ti ha mai sfiorato?

"Mai"

Perché?

erezione 2

"Perchè scopare è la cosa più bella del mondo e sarebbe un peccato farla diventare un lavoro. E poi con la mia giostra metterei in secondo piano i divi del cinema hard. Non mi vorrebbero a lavorare con loro. E poi te l'ho detto, non voglio diventare un fenomeno da baraccone, una barzelletta".

Addirittura una barzelletta? Molti uomini pagherebbero per avercelo come te

"Perché non ce l'hanno. Ripeto, ti aiuta per il primo impatto ma poi spaventa".

Ma secondo te le dimensioni contano?

"Contano se sei superdotato come me, e può far male, o sei ce l'hai proprio tanto piccolo. Secondo me meglio di tutti stanno quelli che ce l'hanno di 17-18, sopra la media, ma non troppo"