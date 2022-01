IL CONGRESSO AMERICANO CHIAMA A COMPARIRE I VERTICI DI FACEBOOK, TWITTER, REDDIT E YOUTUBE NELL'INCHIESTA SULL'ASSALTO AL CONGRESSO DEL 6 GENNAIO 2021: VUOLE CHIARIMENTI SUL RUOLO DELLE PIATTAFORME SOCIAL NELLA PROMOZIONE DEI DISORDINI - YOUTUBE HA VEICOLATO MESSAGGI PER L'ESECUZIONE DELL'ASSEDIO AL CONGRESSO - FACEBOOK È STATO USATO PER DIFFONDERE MESSAGGI CHE INCITAVANO ALLA VIOLENZA, OLTRE ALLE FAKE NEWS SULLE "ELEZIONI RUBATE" - SU REDDIT SI E' DIFFUSA LA COMUNITÀ DENOMINATA "R/THE_DONALD", ALL'INTERNO DELLA QUALE E' MATURATO IL PIANO DELL'ASSALTO - E TWITTER HA DATO FIATO ALLE ACCUSE DI FRODI ELETTORALI

Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

Sale la temperatura dell'inchiesta sull'assalto al Congresso del 6 gennaio dello scorso anno: mentre la commissione parlamentare d'indagine invia un mandato di comparizione a Facebook, Google, Twitter e Reddit, insoddisfatta per le risposte vaghe o reticenti avute dalle società tecnologiche sul ruolo delle loro piattaforme nella promozione dei disordini, il ministero della Giustizia ha disposto l'arresto del capo della milizia degli Oath Keepers, Stewart Rhodes e ha incriminato lui e altri 10 attivisti che parteciparono a quell'occupazione: gli 11 esponenti di estrema destra sono stati incriminati per atti di cospirazione sediziosa.

È un reato introdotto ai tempi della Guerra civile di metà Ottocento ed è stato contestato pochissime volte nell'arco di 160 anni: l'ultima volta nel 2011 in Michigan dove era stata scoperta una trama per tentare di uccidere un poliziotto. Dunque stanno emergendo elementi che fanno pensare a un'organizzazione e una trama eversiva, anche con sopralluoghi intorno al Congresso alla vigilia della marcia su Capitol Hill trasformatasi in un'irruzione nel Parlamento.

Ma chi ha dato spazio ai rivoltosi, chi e come ha fatto da megafono? La Commissione d'inchiesta della Camera dei deputati che indaga sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 ha convocato i responsabili d Facebook, Twitter, Reddit e Alphabet-Google (che controlla YouTube) per chiedere conto del loro operato prima e durante l'assedio a Capitol Hill.

«Le due questioni chiave per la commissione - ha dichiarato il suo presidente Bennie Thompson - sono accertare come la disinformazione e l'estremismo si siano diffusi, contribuendo al violento attacco ala nostra democrazia», e in secondo luogo «capire quali passi siano stati adottati (o evitati) dalla aziende per impedire che le piattaforme potessero offrire una base a gruppi radicalizzati».

La Commissione si è già fatta un quadro della situazione: YouTube ha veicolato messaggi per l'ideazione e l'esecuzione dell'assedio al Congresso, compresi i filmati dell'attacco mandati in diretta streaming. Facebook (nuovo nome Meta) è stata usata per diffondere messaggi che incitavano alla violenza, oltre alle false notizie che hanno alimentato l'idea di «elezioni rubate» a vantaggio di Biden.

Su Reddit la comunità denominata «r/The_Donald», prosegue Bennie Thompson, ha avuto modo di crescere, prima di migrare su un sito Internet dedicato dove gli investigatori sono convinti sia maturato il piano dell'assalto del 6 gennaio. La Commissione d'inchiesta prende di mira anche Twitter: si è opposta ad azioni violente ma ha dato fiato alle accuse di frodi elettorali.

