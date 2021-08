CONOSCO UN POSTICINO - A HOLLYWOOD SONO TUTTI PAZZI PER RESCHIO, IL CASTELLO UMBRO CHE RICORDA LE ATMOSFERE ANNI ’20, RESTAURATO DAL CONTE BENEDIKT BOLZA E DALLA MOGLIE – IN QUESTI GIORNI CI STA SVACANZANDO ANTHONY HOPKINS CHE SI È FATTO RIPRENDERE MENTRE SUONA A UN PIANOFORTE STEINWAY, MA IN PASSATO ANCHE GWYNETH PALTROW E KATE HUDSON ERANO STATE ATTIRATE DAI POST DEGLI INFLUENCER SU INSTAGRAM… - VIDEO

Michela Proietti per il “Corriere della Sera”

anthony hopkins al castello di reschio 2

Seduto davanti a un pianoforte Steinway del 1908 Anthony Hopkins suona una vecchia musica russa e posta il video nel suo Instagram seguito da 3 milioni di follower. L'attore premio Oscar svela anche il posto: Reschio, il castello umbro restaurato dal conte Benedikt Bolza e dalla moglie Donna Nencia Corsini, figlia della principessa Giorgiana Corsini, scomparsa la scorsa estate.

castello di reschio 2

«Un luogo dove il passato può sembrare molto vicino», ha scritto il Financial Times raccontando l'incantesimo di un posto che - senza la spinta di influencer (benvenuti, ma come clienti) e con il passaparola - è riuscito ad attirare l'attenzione di Hollywood. La riservatezza dei proprietari, impermeabili quando si tratta di fare nomi, è stata «tradita» dagli stessi clienti, come Gwyneth Paltrow e Kate Hudson, che hanno postato la piscina (inconfondibile, ovale e con il castello che si specchia).

«Abbiamo aperto la casa dove sono nati i nostri 5 figli pensando a un posto non ovvio», spiega il conte Bolza, autore del restauro del luogo acquistato dal padre Antonio, arrivato in Italia dall'Ungheria. Sei anni fa, con un socio finanziatore, è stato avviato il recupero, con la creazione di un albergo e 50 casali, di cui 28 già venduti. «Abbiamo ristrutturato lentamente e crediamo nello slow marketing: le persone devono accorgersi di noi, non essere spinte».

castello di reschio 3

Malgrado ciò il 90% delle prenotazioni viene da Instagram. «Quando ho progettato tutto avevo in mente i "bei vecchi tempi", gli anni Venti». Il personale non viene dagli istituti alberghieri, ma dai vicini paesi e le divise sono state realizzate con i tessuti degli abiti che Donna Nencia - anima creativa di Reschio - cuciva per le recite dei bimbi. «Agli ospiti proponiamo foraging, teatro equestre e musica sacra. I clienti? Dopo l'America, sono italiani».

