18 ago 2022 10:06

LE CONSEGUENZE, ANCHE PSICOLOGICHE, DELLA GUERRA IN UCRAINA – IN UNA CASA DI ACCOGLIENZA PER SENZATETTO A ROMA, UN 25ENNE UCRAINO HA ACCOLTELLATO IL SUO COMPAGNO DI STANZA, UN RUSSO DI 45 ANNI: “SIETE SOLO DEGLI INVASORI” – LO SCONTRO E’ ARRIVATO DOPO GIORNI DI TENSIONI E UNA SERATA A BASE DI ALCOL E LITIGATE – L’AGGREDITO NON E’ IN PERICOLO DI VITA: LA LAMA HA SOLO SFIORATO LA GIUGULARE…