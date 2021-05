8 mag 2021 13:19

LE CONSEGUENZE DELLA BREXIT - ALMENO UNA TRENTINA DI CITTADINI EUROPEI SENZA VISTO SONO STATI BLOCCATI AL CONFINE IN GRAN BRETAGNA E TRATTENUTI IN CENTRI DI RIMOZIONE FINO A SETTE GIORNI - LA RISPOSTA DEI DIPLOMATICI: "PERIODO LUNGO E SPROPORZIONATO’’ - MOLTI DEI RAGAZZI FERMATI CERCAVANO DI ENTRARE IN GRAN BRETAGNA PER CERCARE LAVORI 'LOW SKILLED' - ECCO LE CONDIZIONI PER ANDARE A LAVORARE NEL REGNO UNITO DOPO L’USCITA DALL’UE...