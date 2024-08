LE CONSEGUENZE DEL DEGRADO (CHE NESSUNO RIESCE A GOVERNARE) – L’INCENDIO DIVAMPATO A MONTE MARIO, A ROMA, È PARTITO DA UN ACCAMPAMENTO ABUSIVO ALLE PENDICI DELLA COLLINA: QUALCUNO STAVA CUCINANDO E LE FIAMME SONO ANDATE FUORI CONTROLLO - IL VENTO E IL CALDO HANNO ALIMENTATO L'INCENDIO - SEI I PALAZZI EVACUATI, TRA CUI LA SEDE RAI DI VIA TEULADA, DOVE SONO STATE INTERROTTE LE TRASMISSIONI - FORZA ITALIA INCALZA: "BISOGNA SMANTELLARE LE BARACCOPOLI". IL SINDACO GUALTIERI E' DISPERATO: "LE SGOMBERIAMO, MA POI TORNANO..." - FOTO E VIDEO

Sopralluogo alla Riserva naturale di #MonteMario per monitorare la situazione creata dall’ #incendio che è divampato oggi. Grazie davvero a vigili del fuoco, protezione civile di Roma Capitale, e a tutte le forze dell’ordine impegnate per la tutela della salute e della sicurezza… pic.twitter.com/FdVYGJykYf — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) July 31, 2024

"L'incendio a Monte Mario sarebbe stato originato da un pasto cucinato in un accampamento abusivo sulle pendici della collina di Monte Mario". Lo ha riferito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivato nei pressi del rogo che arde da ore sulla collina.

'Le alte temperature e il vento" hanno alimentato le fiamme, ha spiegato ancora Gualtieri. Il rogo si è propagato rapidamente al sottobosco e poi ha iniziato a bruciare la collina. Nell'accampamento di piccole dimensioni vivono alcuni senza tetto che vivono in tenda.

Incendio a Monte Mario: la situazione

"La situazione è circoscritta e il peggio è passato - ha aggiunto il sindaco - Rispetto alle cause, poi ci saranno le inchieste".

"Sono state evacuate sei palazzine a scopo preventivo e quattro automobili hanno preso fuoco", ha spiegato il sindaco, dopo un sopralluogo nella zona colpita insieme al prefetto Lamberto Giannini. [...]

Esposto del Codacons: "Tragedia annunciata"

Sul grave incendio, il Codacons ha annunciato che presenterà un esposto in Procura chiedendo di accertare l'operato dei Vigili del fuoco e degli enti pubblici competenti. "Già dalle 3 di mercoledì mattina, secondo alcuni residenti che hanno contattato l'associazione, si sarebbe verificato un primo focolaio in via Romeo Romei, che avrebbe visto l'intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme", spiega il Codacons all'Adnkronos.

"Circostanza che getta ombre inquietanti, considerato che il maxi-rogo che da questo pomeriggio sta devastando l'area sarebbe partito proprio dalla stessa strada". Ma c'è di più. Nell'ultimo periodo, rivela l'Associazione dei consumatori, "cittadini e comitati di quartiere avrebbero più volte segnalato agli organi competenti la presenza di sterpaglie, rifiuti e materiali infiammabili nella zona del parco di Monte Mario, da tempo teatro di bivacchi e accampamenti improvvisati, senza tuttavia ottenere alcun intervento per la messa in sicurezza dell'area". [..-]

In merito all'orario dell'allarme, il sindaco, dopo essersi informato, ha detto: "Era arrivata una segnalazione ai Vigili del Fuoco in un luogo diverso da quello in cui si immagina l'innesco e c'è stato un intervento notturno e sembrerebbe si sia trattato di un piccolo incendio. Però loro stessi stanno facendo verifiche per capire se invece ci sia un collegamento tra le due cose".

INCENDIO ROMA: FI, 'LEGAME TRA ROGHI E DEGRADO'

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Stiamo seguendo con grande apprensione il terribile rogo che ha colpito Monte Mario e che ha portato una densa coltre di fumo su un intero quadrante della città. Il nostro ringraziamento va a tutti i soccorritori e in particolare alle dieci squadre dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando senza sosta da ore per fermare le fiamme. Purtroppo, dobbiamo constatare ancora una volta lo stretto legame che esiste tra questi roghi e l'illegalità e il degrado diffuso in città, dato che l'incendio sarebbe partito da una baraccopoli nei pressi di Piazzale Clodio.

Non é più possibile assistere inermi a questa situazione: occorre un piano per smantellare tutte le baraccopoli e le discariche abusive presenti sul territorio comunale e un'azione per fermare gli sversamenti illegali di materiali, anche nocivi per l'uomo, sul territorio comunale. Non é solo una questione di decoro e sicurezza, ma oramai anche di salute pubblica considerando che questi roghi stanno sprigionando sostanze tossiche altamente nocive. Forza Italia lavorerà con determinazione in questa direzione". Così Luisa Regimenti, segretaria di Forza Italia Roma, e Donato Bonanni, assessore ombra all'Ambiente e ciclo dei rifiuti per Forza Italia.

GUALTIERI, 'GLI ACCAMPAMENTI LI SGOMBERIAMO MA TORNANO'

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "C'è un grande tema che davvero rischia di essere un'emergenza, di riuscire a gestire il fatto che per fenomeni enormi che non sono governabili da nessuno direttamente, le migrazioni, la povertà, ci sono tante persone che non hanno una casa e che si accampano dove possono". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il sopralluogo a Monte Mario.

"Spesso noi li spostiamo, li sgomberiamo da una parte e vanno da un'altra perché questa è la realtà, quindi si fanno magari qualcuno degli sgomberi che è stato giustamente anche realizzato da noi, applaudito", ma ha osservato il sindaco poi magari si spostano qui e "se si sgombereranno qui andranno da un'altra parte, quindi questa è una realtà molto difficile".

