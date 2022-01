LE CONSEGUENZE DEL DNA - IL DOLORE DI UNA FAMIGLIA AMERICANA CHE, DOPO LA MORTE PER UN’OVERDOSE DEL FIGLIO 27ENNE, NATO DA UN DONATORE DI SPERMA, SI È MESSA A SCAVARE NEL PASSATO DEL “PADRE”: LA FAMIGLIA HA SCOPERTO CHE L’UOMO E' MORTO A 46 ANNI PER SCHIZOFRENIA, LO STESSO DISTURBO CHE HA DEVASTATO LA VITA DEL LORO RAGAZZO – IL DONATORE NON AVEVA DICHIARATO NULLA E PER LA LEGGE NON SI…

Steven Gunner

Quando Laura e David Gunner hanno appreso che il loro figlio di 27 anni, Steven, era morto per overdose di oppiacei, la coppia è stata travolta dal dolore, ma non è stata del tutto sorpresa. Avevano lottato per aiutarlo a superare dipendenze e comportamenti irregolari per più di un decennio.

Cercando conforto all'indomani della morte di Steven nel 2020, la coppia dello stato di New York si è rivolta al Donor Sibling Registry, un sito Web che collega donatori di sperma e ovuli e persone concepite da donatori. Speravano di entrare in contatto con le madri e i padri di altri bambini che, come Steven, erano stati concepiti con lo sperma di un particolare donatore venduto da una banca del seme di Fairfax, in Virginia.

Il donatore 1558 era stato descritto nel suo profilo sulla banca del seme come uno studente universitario con i capelli biondi e gli occhi marroni che suonava la chitarra e amava l'hockey. I Gunners erano ansiosi di vedere delle caratteristiche di Steven nelle foto dell'altra prole del Donatore 1558. Volevano anche far sapere ai genitori dei fratellastri di Steven che aveva la schizofrenia, un disturbo psichiatrico che provoca allucinazioni e deliri, e che può essere ereditato.

«Mi sentivo obbligata a dirlo agli altri genitori» ha detto la signora Gunner, aggiungendo che erano stati identificati 18 fratellastri di Steven.

Interagendo con gli altri genitori, i Gunners hanno appreso nuove inquietanti informazioni sul donatore 1558: al bellissimo, atletico e studente di musica era stata diagnosticata la schizofrenia ed era morto per overdose di oppiacei nel 2018, all'età di 46 anni. E quando la signora Gunner si è successivamente messa in contatto con la madre del donatore 1558, ha appreso che era stato ricoverato in ospedale per problemi comportamentali. Tuttavia, per ragioni sconosciute, non era stato scritto nel questionario che ha completato prima di donare lo sperma. «Il lutto è ricominciato da capo», ha detto la signora Gunner che crede che Steven abbia ereditato una predisposizione alla schizofrenia dal padre biologico.

Il trattamento dell'infertilità è un'industria globale multimiliardaria, con centinaia di cliniche per la fertilità negli Stati Uniti che offrono l'inseminazione artificiale e la fecondazione in vitro. Nonostante le sue dimensioni, il settore è regolamentato in modo approssimativo.

Le cliniche sono tenute per legge a monitorare le nascite derivanti dalla fecondazione in vitro ma non dall'inseminazione artificiale, quindi non esiste un conteggio affidabile di quanti bambini nascono dopo essere stati concepiti con lo sperma di un donatore. E mentre le banche del seme chiedono ai donatori di compilare questionari sanitari, non sempre verificano le informazioni.

I donatori guadagnano da 100 a 150 dollari per ogni donazione, secondo Michelle Ottey, direttore del laboratorio di consulenza presso Fairfax Cryobank, la banca del seme che ha venduto lo sperma del donatore 1558. Gli uomini sono incoraggiati ad allertare le banche del seme di problemi medici significativi che sorgono dopo la donazione, ma non sempre lo fanno.

I Gunners ora hanno deciso di spingere per un cambiamento. Hanno condiviso la loro storia con il senatore dello stato, Patrick Gallivan, e lo hanno incoraggiato a elaborare una legge che richiederebbe di verificare la salute e altri tipi di informazioni fornite dai donatori di sperma, ovuli ed embrioni.