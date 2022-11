LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA - SONO PIÙ DI 4,7 MILIONI I RIFUGIATI UCRAINI CHE HANNO CHIESTO PROTEZIONE IN EUROPA: SECONDO L’UNHCR, IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE FUGGITE DALLA GUERRA È STATO REGISTRATI IN POLONIA, GERMANIA E REPUBBLICA CECA…

profughi ucraini

(ANSA) - Oltre 4,75 milioni di rifugiati ucraini si sono già registrati per la Protezione Temporanea o per simili programmi di protezione nazionale in Europa: lo ha reso noto l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), come riporta Ukrinform.

Secondo l'Unhcr, il numero di rifugiati provenienti dall'Ucraina, registrati per la Protezione Temporanea o per analoghi programmi di protezione in Europa, ha raggiunto quota 4.751.065. Nell'Unione europea, il maggior numero di rifugiati è stato registrato in Polonia, Germania e Repubblica Ceca.

