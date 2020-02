4 feb 2020 16:47

LE CONSEGUENZE DELLA SOCIAL GOGNA - UN AGENTE DI POLIZIA DI 44 ANNI SI È SUICIDATO SPARANDOSI CON LA PISTOLA DI ORDINANZA IN PROVINCIA DI BRESCIA: ERA FINITO NELLA BUFERA QUALCHE GIORNO FA PER AVER PARCHEGGIATO L'AUTO DELLA POLIZIA IN UN POSTO RISERVATO AI DISABILI A BERGAMO - L'AGENTE ERA STATO PRESO DI MIRA SUI SOCIAL, SI ERA SCUSATO E SI ERA ANCHE AUTOMULTATO, MA…