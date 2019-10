LE CONSEGUENZE DEL VIAGRA - IN PROVINCIA DI MANTOVA UNA 80ENNE È STATA PESTATA DAL MARITO ULTRANOVANTENNE PERCHÉ NON VOLEVA FARE SESSO CON LUI - L’UOMO, IGNORANDO I PROBLEMI DI SALUTE DELLA MOGLIE, HA PRETESO L’AMPLESSO CON VIOLENZA - LA POVERINA È RIUSCITA A USCIRNE GRAZIE A…

G.G. per “Libero quotidiano”

VIOLENZA SUGLI ANZIANI

È grazie ad un medico di famiglia che è venuta a galla una storia di soprusi ai danni di una donna di più di 80 anni. La signora, con un matrimonio da nozze d' oro nel senso del tempo trascorso insieme al marito con la fede all' anulare, e una storia d' amore il cui inizio si è perso nei decenni, era vittima delle richieste sessuali del marito ultranovantenne, che non si sono fermate nemmeno davanti ai problemi di salute dell' anziana e ai suoi rifiuti dovuti anche e soprattutto all' età. E non importa se molti medici si ostinano a dire che il sesso a quell' età è bello e fattibile. Ma lui, il maschio, pare non abbia mai voluto saperne delle difficoltà della consorte a concedersi.

E perché mai? in fondo fare sesso fa parte dei doveri coniugali, il pensiero del consorte. Così, al suo ennesimo recente rifiuto di un amplesso, chiesto con la violenza, le ha messo le mani addosso. Non riuscendo a tenere a bada i suoi istinti, l' ha picchiata per costringerla a concedersi visto che con le «buone» non aveva ottenuto nulla.

VIOLENZA SUGLI ANZIANI

L'anziana, per le percosse subite, è dovuta andare dal suo medico di base, il quale, una volta che ha visto i lividi su quel corpo fragile, ha insistito per capire cosa fosse accaduto alla sua assistita. Fino all' amara verità. A quel punto il medico ha deciso di denunciare l' episodio alle forze dell' ordine che hanno quindi proceduto con la denuncia nei confronti del marito, accusato ora di aggressione personale. La storia, avvenuta a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, è stata riportata dalla Voce di Mantova, che spiega come i rapporti tra i due non fossero mai stati del tutto idilliaci.