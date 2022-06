I CONSERVATORI NON SI LIBERERANNO TANTO FACILMENTE DI BORIS JOHNSON - SUPERATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA PER IL "PARTYGATE", IL PREMIER HA ANNUNCIATO MISURE SPARSE: NUOVI PIANI ABITATIVI (BOLLATI COME "IMPRATICABILI"), L'IMPEGNO AD ABBASSARE IL CARICO FISCALE (PECCATO CHE ABBIA CONTRIBUITO A FARLO ARRIVARE AL LIVELLO PIU' ALTO DAGLI ANNI 50) - E IL 23 GIUGNO SI SVOLGERANNO DUE ELEZIONI SUPPLETIVE CHIAVE...

Domenica, mentre si stava sistemando per il Giubileo di Platino, è arrivata la telefonata a cui Boris Johnson si stava preparando. Il rappresentante del Partito conservatore Graham Brady gli ha confermato che oltre il 15% dei parlamentari aveva presentato una lettera di sfiducia. Un voto sul suo futuro era imminente.

Per ore, però, Johnson non è stato in grado di reagire. Se ne è rimasto seduto tranquillo in un palco reale improvvisato vicino a Buckingham Palace a guardare una parata di soldati, auto di James Bond e famosi fornai che celebravano i 70 anni della regina sul trono. Un paio di seggi più in là sedeva il leader laburista Keir Starmer, ignaro della nuova minaccia al suo rivale politico.

I quattro giorni di Giubileo sono arrivati dopo mesi di meticolosa pianificazione. Al contrario, il rapido voto della leadership dei conservatori è stato il risultato di mesi di disagio per la condotta di Johnson che si è trasformata in rabbia contro il "partygate" - le rivelazioni di raduni illegali a Downing Street durante la pandemia.

Il primo ministro ha finito per vincere la mozione di fiducia con 211 voti contro 148. Ma quattro parlamentari conservatori su 10 hanno votato contro il proprio leader, un colpo umiliante. Ora Johnson sta tentando un ripristino della sua carica di premier - l'ultimo di una lunga serie di riavvii - anche se la crisi del costo della vita è sempre più forte e un paio di pericolose elezioni locali minacciano di portare altre cattive notizie.

Ma potrebbe non bastare. Un parlamentare anziano ha detto di non essere rimasto sorpreso dalla portata della ribellione perché la rabbia verso Johnson – soprattutto, da tutte le ali del partito – sta crescendo da mesi. Il risultato potrebbe essere una rapida ripresa della debilitante maldicenza. «Ora sta combattendo per la sua sopravvivenza giorno dopo giorno», ha detto giovedì sera alla BBC l'ex ministro conservatore Rory Stewart.

Jane Green, professoressa di politica britannica al Nuffield College, Università di Oxford, ha avvertito che Johnson non avrebbe mai riacquistato completamente il suo fascino popolare. «Un recupero nelle valutazioni del primo ministro sfiderebbe tutte le probabilità», ha detto.

«L'unico elemento a suo favore è che potrebbe ancora essere preferito ad altri leader tra gli elettori che hanno votato a favore della Brexit. Ma molti ora non lo perdoneranno. La posta in gioco, soddisfare le loro aspettative e speranze sulla Brexit, non potrebbe essere più alta per lui».

Un ex ministro ha detto a Bloomberg di aver capito che le cose erano cambiate quando i sostenitori di lunga data lo hanno avvicinato a proposito di Johnson al supermercato locale, scusandosi ma dicendo che non potevano più votare per il partito.

Lunedì, la mattina dopo aver chiamato Johnson, Brady era in un freddo prato di Westminster ad annunciare il voto di quella sera. La rapida inversione di tendenza ha accresciuto le tensioni. Johnson ha iniziato a scrivere lettere di tre pagine a ogni parlamentare conservatore, firmandole una a una. Dopo il voto, il primo ministro sembrava "scioccato", secondo Andrew Gimson, autore di “Boris: The Making of the Prime Minister”. Solo poche ore prima, Johnson si è rivolto ai parlamentari conservatori, implorandoli di sostenerlo.

«Aveva fatto il suo passo e non era stato abbastanza buono per così tanti di loro», ha detto Gimson. «Ovviamente, è piuttosto determinato ad andare avanti e recuperare e riparare le barriere, ma si vede dalla sua faccia che ha capito che c’è stato un rifiuto tremendo da parte di gran parte del partito».

Johnson è già determinato a «colpire», come ha detto lunedì. Giovedì ha svelato una serie sparsa di annunci politici, tra cui i piani per consentire alle persone di utilizzare i benefici per acquistare case e l’impegno a tagliare le tasse «prima piuttosto che dopo».

Eppure i piani abitativi sono stati immediatamente criticati come impraticabili, mentre l'impegno a rendere il suo governo un'amministrazione conservatrice più tradizionale e a bassa tassazione manca di credibilità perché il carico fiscale del Regno Unito è attualmente sulla buona strada per essere il più alto dagli anni '50, e anche il suo governo ha fatto la sua parte.

Mentre alcuni piani vengono accusati di essere mal ponderati, altri vengono ritardati. La legislazione progettata per annullare l'accordo sulla Brexit relativo all'Irlanda del Nord è stata rinviata a lunedì a causa della preoccupazione che violi il diritto internazionale. La data per un discorso congiunto sull'economia di Johnson e del cancelliere Rishi Sunak sembra destinata a slittare al prossimo mese.

Nel frattempo Westminster brulica di chiacchiere su un incombente rimpasto ministeriale, e coloro che non hanno sostenuto abbastanza fermamente Johnson questa settimana sono potenzialmente in linea per la retrocessione.

La premiership di Johnson rimane altamente incerta. Ora non ci sono dubbi sulla portata dell'infelicità tra i parlamentari conservatori; le uniche domande che rimangono riguardano il prossimo momento di rivolta. È nominalmente al sicuro da un altro voto di sfiducia per 12 mesi, ma anche questo lasso di tempo potrebbe ridursi con un semplice cambio di regola.

I pericoli più imminenti si nascondono nelle due elezioni suppletive chiave (elezioni speciali per seggi individuali) che si svolgeranno il 23 giugno. I Tory dovrebbero perderle entrambe: una contro i laburisti a Wakefield, nel cosiddetto "muro rosso" dell'Inghilterra settentrionale, e l'altra contro i liberali. Un altro pericolo può arrivare dalla commissione della Camera dei Comuni che sta anche indagando se Johnson abbia deliberatamente ingannato il Parlamento sul partygate e che riferirà ad ottobre.

Quello che non è chiaro è il potenziale impatto di ulteriori battute d'arresto. Johnson è già durato in carica più a lungo di quanto molti critici avessero previsto, rifiutandosi di dimettersi dopo essere diventato l’unico primo ministro scoperto ad infrangere la legge mentre era in carica.

Qualunque siano le motivazioni dei ribelli, l'ultimo capitolo della drammatica carriera politica di Boris Johnson si è concluso questa settimana con il primo ministro circondato dai suoi nemici ma pronto a combattere un altro giorno, sempre attento a guardarsi le spalle dalla prossima incombente minaccia.

Senza un successore evidente che emerga dal suo gabinetto o dagli irrequieti backbenches (membri del parlamento che non ricoprono ruoli nel governo) conservatori, anche un Johnson ferito può zoppicare ancora per qualche tempo.

