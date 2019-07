23 lug 2019 12:51

CONSIDERATE LA VOSTRA DEMENZA – IL VIDEO DI UN UOMO CHE SI LANCIA DA UN BALCONE PER TUFFARSI IN PISCINA MA INCIAMPA E BATTE UNA SCHIENATA TREMENDA A BORDO VASCA – IL FILMATO DELL'INCIDENTE È STATO PUBBLICATO SU “LIVELEAK” LO SCORSO 19 LUGLIO E NON SI SA NÉ DOV’È SUCCESSO NÉ L’IDENTITÀ DELL’UOMO. MA A GIUDICARE DAL RUMORE DELL’IMPATTO, LA SUA SCHIENA NON LO RINGRAZIA – VIDEO