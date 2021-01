20 gen 2021 09:39

IL CONSIGLIO DI STATO BY FRATTINI BOCCIA IL RICORSO DEGLI ANIMALISTI CHE CHIEDEVANO DI ANNULLARE LE ORDINANZE DI CATTURA DELL'ORSO M49 FIRMATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA CORTE HA EVIDENZIATO CHE LA POSSIBILITÀ DI CATTURARE SPECIE PROTETTE "NON ESONERA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DALL'ASSICURARE ALL'ESEMPLARE UN HABITAT IL PIÙ VICINO POSSIBILE A QUELLO NATURALE, PER NON COSTRINGERE TALE ESEMPLARE A VIVERE IN UNO STATO DI ABBRUTIMENTO"