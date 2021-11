CONSUMATE, GENTE, CONSUMATE: STA TORNANDO IL BLACK FRIDAY! – QUEST’ANNO IL “VENERDÌ NERO” DELLO SHOPPING, IL PRIMO DELL’ERA POST COVID, È FISSATO PER IL 26 NOVEMBRE, MENTRE IL 29 CI SARÀ IL “CYBER MONDAY” – PER ACCAPARRARSI PIÙ CLIENTI POSSIBILI, ALCUNI NEGOZI STANNO ANTICIPANDO DI QUALCHE GIORNO I MEGASCONTI. E C’È ANCHE CHI VA CONTROCORRENTE ORGANIZZANDO UN “GREEN FRIDAY”- TUTTI I NEGOZI E SITI WEB CHE PROPONGONO OFFERTE VANTAGGIOSE PER IL MESE DI NOVEMBRE…

Cinzia Meoni per "il Giornale"

Carte di credito alla mano. È iniziato il count down per il Black Friday, il venerdì nero dello shopping della tradizione a stelle e strisce. Ed è il primo della ripresa del post Covid, un'occasione per aggiudicarsi l'oggetto del desiderio a un prezzo scontato. Meglio quindi non farsi trovare impreparati e iniziare ad aprire le posizioni sui siti più interessanti, caricare le eventuali carte prepagate e iscriversi alle newsletter dei negozi fisici e virtuali per non lasciarsi sfuggire nessuna occasione.

La tempestività è tutto. Quest' anno il d-day, il primo dell'era post Covid, è fissato per il 26 novembre, seguito il 29 novembre dal Cyber Monday, date da fissare sul calendario anche se, spesso, le anteprime sono anticipate di qualche giorno, soprattutto per quanto riguarda gli articoli elettronici. Mediaworld addirittura prevede un intero mese di offerte dedicate al Black Friday: per ora fino al 10 novembre si acquista un televisore Samsung Smart Tv 55Q60 a 699 euro rispetto ai 1.049 euro di listino.

Anche Unieuro è partita con la promozione "Manà Manà Blackfriday" che prevede la Fifa22 Playstation5 a 99,99 euro (-33%), la macchina da caffè DeLonghi Ecam a 229 euro (-50%) e un portatile Hp Chromebook a 199,99 euro (-42%). Amazon infine lancia oggi la vetrina dedicata al Black Friday con una selezione di pc (come l'Msi Gf63 a 1.149 euro, cento euro in meno del prezzo di listino o l'LG 27ML600 a 169,99 euro con uno sconto 32%), tv, smartphone, prodotti per la cura della persona (lo spazzolino Oral-B è offerto a 24,99 euro il 50% in meno), elettrodomestici, articoli sportivi e articoli regalo (le candele Yankee a 21,99 euro, -26%).

Da ricordare che, in genere, gli abbonati a Prime possono giocare di anticipo sulle promozioni del gruppo di Jeff Bezos per il Black Friday. Il clou delle offerte per il BlackFiday arriverà però tra una decina di giorni e durerà per almeno una settimana, coinvolgendo negozi fisici e virtuali. «Ci avviciniamo a uno dei momenti più caldi dell'anno per lo shopping e il settore retail si deve interfacciare con un consumatore che, ancora di più nel post-pandemia, è sempre più digitalizzato e cerca nel negozio fisico i servizi aggiuntivi che il digitale non può offrire», commenta Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

Sul fronte di abbigliamento e accessori Zalando promette sconti fino al 70% «per un'intera settima». Da monitorare Privalia, Net-A.Porter, Veepee tra le vetrine multibrand online, oltre a Uniqlo, Nike, Asos che, secondo gli shopping addicted, sono tra i brand che garantiscono sconti consistenti. Per la casa si possono trovare offerte sul sito Westwing, mentre Sephora e Douglas sono un riferimento per prodotti di bellezza, Decathlon per gli articoli sportivi, Cortilia, Tannico e i portali delle principali catene della grande distribuzione per i prodotti alimentari.

Non mancheranno offerte anche nel settore dei viaggi dove potrebbero emergere affari d'oro per i tragitti in treno sui siti di Frecciarossa o Italotreno, sugli autobus di Flixbus e persino occasioni per voli Oltre Oceano. Attenzione anche alle piattaforme di prenotazione come Booking ed Expedia e alle catene di hotel. Per i regali di Natale invece SmartBox dal 22 al 28 novembre propone i propri cofanetti fino ai 140 euro scontati del 10% (-20% quelli con un prezzo maggiore).

Anche per gli italiani Black Friday e Cyber Monday sono appuntamenti imprescindibili: secondo un'indagine di Shopify, l'86% prevede di fare acquisti in quel fine settimana con uno scontrino medio totale vicino a 372 euro a testa. La lista dei desideri degli italiani è concentrata sull'elettronica (51%), quindi abbigliamento e accessori (49%), prodotti di bellezza (31%), elettrodomestici e libri (25%).

Va controcorrente la Città del Sole, catena di 81 negozi di giocattoli, che ha annunciato un «Green Friday» dal 26 al 28 novembre destinato a sei programmi di riforestazione nel mondo.

