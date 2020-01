CONTADINE IN ERBA - SE NON AVETE MAI PENSATO DI FARE UN GIRO IN UNA FATTORIA, QUESTE BONAZZE SONO PRONTE A FARVI CAMBIARE IDEA – TRE DONNE HANNO ABBANDONATO LA CITTÀ PER METTERE SU UNA MEGA COLTIVAZIONE DI CANNABIS CON ANNESSA FATTORIA DI ANIMALI: E SU INSTAGRAM DIMOSTRANO CHE SI PUÒ ESSERE SEXY ANCHE TRA LE PECORE… - VIDEO

DAGONEWS

Tre donne si sono trasferite in campagna per coltivare cannabis e vivere una vita fatta di cose semplici insieme ai loro animali.

Lexie, 28 anni, Amy, 31 anni e Doris, 39 anni, si sono trasferite in campagna per mettere su una fattoria e diventare autosufficienti: adesso hanno deciso di condividere la loro vita frugale sull’account Instagram "Girls Off Grid" per mostrare al mondo che si può essere sexy anche se non si indossa un tacco 12 e si è sporche di terra.

In alcuni post sono immortalate mentre imbracciano armi, abbattono alberi e danno da mangiare ai loro animali in bikini mozzafiato. La fondatrice, Doris, ha rivelato di aver deciso di avviare l'account per gioco. Le donne hanno 65 pecore, 60 capre, 40 galline, quindici anatre, tre alpaca, due tacchini, due cavalli, due cani, due gatti e un maiale.

Poiché non sono più autorizzate a vendere la loro cannabis, fanno soldi vendendo fertilizzanti agricoli, noci e coltivando il proprio cibo. Parlando dell'impresa, Doris ha rivelato: «Ho creato "Girls Gone Off-Grid" come una sorta di parodia di "Girls Gone Wild". Ho pensato che potevamo attirare follower con la nostra sessualità, mostrando loro come si lavora veramente in una fattoria».

Fino alla fine dell'anno scorso le ragazze coltivavano quantità industriali di cannabis. «Ci ha fatto fare molti soldi – ha raccontato Doris - Ma sfortunatamente la mia contea non consente più la coltivazione a fini commerciali».

