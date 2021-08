22 ago 2021 13:00

I CONTAGI? NON DIPENDONO DAI GIOVANI – IN ITALIA, SEMPRE PIÙ OVER 40 SI AMMALANO DI COVID, MENTRE RALLENTANO I CASI NELLA FASCIA 10-29 ANNI – A PREOCCUPARE SONO I PROFESSIONISTI NO-VAX: C'È ANCORA UN 12,82% DEL PERSONALE SCOLASTICO CHE NON HA FATTO NESSUNA DOSE E OLTRE 35MILA OPERATORI SANITARI CONTRARI AL VACCINO, SENZA CONTARE GLI OLTRE DUE MILIONI DI NON VACCINATI NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 50 E I 59 ANNI...