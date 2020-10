SU, CONTAGIAMOCI SUI BUS - LEGGETE IL COMUNICATO DELL'ASSOCIAZIONE CHE RIUNISCE LE SOCIETÀ DI TRASPORTO PUBBLICI LOCALE: “SE SI VERIFICASSE UNA RIDUZIONE ULTERIORE DEL RIEMPIMENTO DEI MEZZI, ATTUALMENTE CONSENTITO ALL'80%, RISULTEREBBE DIFFICILE CONTINUARE A CONCILIARE IL RISPETTO DEI PROTOCOLLI ANTI COVID-19 E GARANTIRE IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ PER DIVERSE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI UTENTI OGNI GIORNO…” - DE CARO (ANCI): "TORNI LO SMART WORKING"

COVID: ASSTRA,SE CAPIENZA SOTTO 80%, TRASPORTI A RISCHIO

CORONAVIRUS - ASSEMBRAMENTO NEL BUS

(ANSA) - Se si verificasse una riduzione ulteriore del riempimento dei mezzi, attualmente consentito all '80% ,"risulterebbe difficile per gli Operatori del Tpl continuare a conciliare il rispetto dei protocolli anti Covid-19 e garantire allo stesso tempo il diritto alla mobilità per diverse centinaia di migliaia di utenti ogni giorno, con il conseguente rischio di fenomeni di assembramento alle fermate e alle stazioni". E' quanto si legge in una valutazione effettuata dall'Ufficio studi dell'Asstra, l'associazione che riunisce le società di trasporto pubblici locale.

ROMA - ASSEMBRAMENTO NEL BUS

COVID: ASSTRA,SE CAPIENZA MEZZI A 50%, 275MILA A PIEDI

(ANSA) - Simulando una capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale al 50%, ogni giorno "si impedirebbe a circa 275 mila persone al giorno di beneficiare del servizio di trasporto sia per motivi di studio che di lavoro". E' quanto valuta uno studio dell'Asstra, l'associazione che riunisce le società di trasporto pubblico locale secondo la quale :"le ulteriori limitazioni al servizio di Tpl obbligherebbero buona parte dell'utenza a fare ricorso alla mobilità privata per continuare ad effettuare i propri spostamenti. Ipotizzando che l'utenza trasferisca le proprie abitudini di mobilità dal mezzo pubblico all'autovettura, si potrebbero generare da oltre 42 mila a oltre 250 mila spostamenti in auto in più ogni giorno solo nelle ore di punta mattutine".

DE CARO, GIÙ CAPIENZA TPL MA ORA TORNI SMART WORKING

(ANSA) - "La capacità del mezzo di trasporto pubblico non deve superare l'80%. Noi vorremmo abbassare questa percentuale. Il Cts parlava del 50% per stare tranquilli, ma per arrivare al 50% abbiamo bisogno di più mezzi e risorse. Tutti quelli in circolazione li stiamo utilizzando. Le aziende di trasporto non ce la fanno e l 'unica possibilità è differenziare gli orari di ingresso e uscita delle scuole e tornare allo smart working com'era fino a qualche mese fa". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio De Caro a 'Che giorno è'.