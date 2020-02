CONTAGIO, ADAGIO ADAGIO - ALTRI 2.447 CASI DI CORONAVIRUS NELLA PROVINCIA DI HUBEI, IN CINA - SALGONO A 61 I CASI DI MALATI REGISTRATI SULLA NAVE DA CROCIERA “DIAMOND PRINCESS” DELLA CARNIVAL JAPAN NELLA BAIA DI YOKOHAMA, SU CUI SI SONO ANCHE 35 ITALIANI - IL PREMIER NIPPONICO, SHINZO ABE: “SIAMO PRONTI A MISURE STRAORDINARIE” - I CONTAGIATI NEL MONDO SONO 31.161, CON 636 MORTI…

CORONAVIRUS: ALTRI 2.447 CASI NELLA PROVINCIA DI HUBEI

(ANSA-AFP) - Nel suo aggiornamento quotidiano, la commissione sanitaria dell' Hubei ha confermato altri 2.447 nuovi casi nella provincia, dove ha avuto origine l'epidemia.

CORONAVIRUS:SALGONO A 61 I CONTAGIATI SU NAVE GIAPPONE

(ANSA-AFP) - Salgono a 61 i casi di positività al coronavirus registrati sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone. Lo rendono noto i media locali. A bordo della nave ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio, compreso il comandante. Ieri la Farnesina ha precisato che non c'erano italiani tra i primi 20 trovati positivi. In totale, le autorità sanitarie hanno sottoposto a test 273 persone a bordo della nave. "I risultati dei restanti 171 test - ha spiegato il ministro della Salute, Katsunobu Kato - hanno dato altre 41 positività. Oggi saranno trasportati negli ospedali in diverse prefetture, e ora ci stiamo preparando per questo. In totale, su 273 analisi, 61 sono risultati positivi".

CORONAVIRUS: 636 MORTI, SUPERATI 30.000 CASI POSITIVI

(ANSA-AFP) - Il numero dei morti a causa del coronavirus è stato aggiornato a 636 dalla commissione sanitaria nazionale cinese. Superati anche i 30.000 casi di positività in Cina. Attualmente sono 31.161 i contagiati. La provincia maggiormente colpita resta quella di Hubei, che ha registrato 69 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Dei contagiati, 4.800 sono in gravi condizioni.

CORONAVIRUS: TOKYO, PRONTI A MISURE STRAORDINARIE

(ANSA) - Il governo giapponese è pronto ad adottare nuove misure per prevenire la diffusione del coronavirus, e a utilizzare i fondi di emergenza del budget statale. Lo ha detto il premier nipponico Shinzo Abe confermando l'alto livello di guardia dopo l'annuncio dei 41 nuovi casi di contagio del coronavirus, a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ancorata nella baia di Yokohama.

Le autorità sanitarie giapponesi si confrontano con quella che potrebbe diventare un'emergenza pubblica a tutti gli effetti, considerata l'alta percentuale di persone infette a bordo della nave rispetto al numero dei controlli fin qui effettuati. Nel frattempo il quarto aereo charter noleggiato dal governo, spedito a Wuhan per riportare in patria i connazionali, è atterrato all'aeroporto Haneda di Tokyo nella mattinata di venerdì, la notte in Italia. A bordo c'erano 198 persone con i propri nuclei familiari composti da 80 individui di nazionalità cinese. Altre 565 persone erano state evacuate in precedenza, con l'utilizzo di tre voli aerei, nelle scorse settimane.

