25 mag 2020 17:28

CONTAGIO DI MASSA. ANZI DI MESSA! - A FRANCOFORTE SUL MENO VANNO IN CHIESA POCHI GIORNI DOPO LA RIAPERTURA: 107 POSITIVI, 6 RICOVERATI IN OSPEDALE - IN GERMANIA, I DATI MOSTRANO AL MOMENTO UN TREND DI CHIARA RIDUZIONE DEI NUOVI CONTAGI, E IN DIVERSI LAENDER DA TRE GIORNI NON SI REGISTRANO NUOVE INFEZIONI DA CORONAVIRUS...