20 dic 2021 19:50

IL CONTAGIO NON VA ADAGIO IN CORSIA – NEGLI ULTIMI 30 GIORNI 5MILA INFERMIERI E OPERATORI SANITARI HANNO CONTRATTO IL COVID: UNA CRESCITA VERTIGINOSA CHE SI VA AD AGGIUNGERE ALLA CARENZA DI PERSONALE CHE IN EMILIA ROMAGNA HA BLOCCATO NUOVAMENTE LE FERIE PER IL PERSONALE ORMAI ALLO STREMO – E C’È CHI IPOTIZZA CHE LA SOLUZIONE MIGLIORE SIA QUELLA ADOTTATA IN VENETO: TAMPONI OGNI QUATTRO GIORNI E…