30 mag 2022 11:06

IL CONTAGIO NON VA ADAGIO – PROPRIO QUANDO LA CINA ALLENTA LE CHIUSURE A CAUSA DEL COVID, UN UOMO DI PECHINO E’ STATO PIZZICATO MENTRE ANDAVA A SPASSO NONOSTANTE FOSSE IN ISOLAMENTO – LE AUTORITA’ HANNO MESSO IN QUARANTENA BEN 5000 PERSONE CONSIDERATE SUOI “VICINI DI CASA” – LA RABBIA DEI CINESI SFIBRATI DALLE LUNGHE QUARANTENE: “COSA STA FACENDO QUEST'UOMO? VUOLE RICREARE L'EPIDEMIA A PECHINO?”